FC Schalke 04: Juwel sorgt für Begeisterung – S04-Bosse geraten unter Druck

Der FC Schalke 04 hat mal wieder eine Torwart-Diskussion. Über Monate war es so ruhig wie seit Jahren nicht, wenn es um den Platz zwischen den Pfosten ging. Nun steht Justin Heekeren zunehmend in der Kritik, Loris Karius in den Startlöchern.

Einer, dem die Zukunft im S04-Tor gehören könnte, ist Faaris Yusufu. Von vielen als Supertalent gefeiert, muss er sich bislang aber gedulden. Im Sommer steht seine Zukunfts-Entscheidung an. Der FC Schalke 04 täte gut, ihm eine Perspektive aufzuzeigen, die ihn zum Bleiben bewegt.

FC Schalke 04: Faaris Yusufu begeistert

Schon vor drei Jahren schaute alles auf diesen jungen Keeper. Mit der U17 wurde Yusufu Deutscher Meister und zeigte dabei Spiel für Spiel, was für ein irres Torwart-Talent er ist. Egal ob auf der Linie, in der Strafraumbeherrschung oder im Aufbauspiel – überall hat er seine Stärken. Anschließend rückte er zur U19 auf, wo er nicht weniger begeisterte.

Der Weg des gebürtigen Bochumers zeigte steil nach oben. Doch in der neuen Saison stagniert er. Mit 20 Jahren nicht mehr für die Jugend einsetzbar, sitzt Yusufu bei der U23 nur auf der Bank. Luca Podlech und Julius Paris wechselten sich in der Hinrunde ab, seit Paris‘ Abgang nach Duisburg ist Podlech die unangefochtene Nummer 1. Unbefriedigend für Faaris Yusufu. Nun bekam er die erste Chance. Verletzungsbedingt musste Podlech für das U23-Spiel gegen den 1. FC Köln absagen. Sein Ersatz vertrat ihn – und sorgte auch hier für Begeisterung.

Fimpel schwärmt, Yusufu mit Liebesbekundung

„Faaris war hinten ein sicherer Rückhalt. Er spielt ja nie und kommt dann in so ein Spiel rein und hat eine super Ausstrahlung. Da muss man wirklich sagen: Topleistung von ihm“, schwärmte sein Trainer Jakob Fimpel nach dem 1:0-Sieg gegenüber „Revier Sport“. „Die zwei, drei Bälle, die er halten muss, hat er gehalten.“

Nun kehrt Podlech jedoch zurück und für Yusufu geht es wohl wieder auf die Bank. Und weil obendrein auch noch sein Vertrag ausläuft, müssen sich die Bosse etwas einfallen lassen. „Schalke bedeutet für mich alles: Ich habe meine Kindheit hier verbracht. Ich bin seit zwölf Jahren auf Schalke, der Verein ist für mich wie mein Zuhause“, sagt das Torwart-Juwel deutlich. Trotzdem braucht er eine Perspektive, wie es weitergeht. Eine weitere Saison auf der U23-Bank? In seinem Alter Gift für die Karriere.

„Ich weiß, worauf ich hinarbeite“, erklärt der Youngster. „Es heißt, in jedem Training alles zu geben und auf meine Chance zu warten. Die Chance kommt irgendwann.“ Für die Bosse wächst nun der Druck, ihm seine Chancen aufzuzeigen. Sonst kommen, bei aller Liebe zum FC Schalke 04, irgendwann doch Wechselgedanken auf.