FC Schalke 04: Van Wonderen greift durch – Fans diskutieren hitzig

Das Spiel des FC Schalke 04 beim SV Darmstadt 98 war noch gar nicht angepfiffen, da hatten die Fans der Königsblauen schon reichlich Gesprächsstoff.

Grund für die Diskussionen waren verschiedene Entscheidungen von Kees van Wonderen. Während die einen Fans für das Handeln des Schalke-Trainers Verständnis hatten, konnten die anderen S04-Anhänger die Entscheidungen kaum nachvollziehen. Aber der Reihe nach.

Darmstadt – Schalke: Van Wonderen muss improvisieren

Kees van Wonderen hatte es vor dem Spiel von Schalke in Darmstadt nicht leicht. Mehrere Leistungsträger fehlten verletzt. Zudem meldeten Kenan Karaman und Tobias Mohr sich kurz vor dem Spiel krank. Und so war es unausweichlich, dass van Wonderen an der Startaufstellung schrauben musste.

So rückten Aymen Barkok, Amin Younes und Adrian Gantenbein bei S04 in die Anfangs-Formation. Zudem gab es in den Augen einiger Fans auch eine Überraschung: Max Grüger saß wie bereits zuletzt gegen den Karlsruher SC nur auf der Bank. Seit September war das Schalker Eigengewächs eigentlich auf der Sechser-Position gesetzt und konnte dort regelmäßig überzeugen. Nun gibt’s für den 19-Jährigen zum zweiten Mal in Folge nur den Platz auf der Bank.

Ob Kees van Wonderen dem Youngster derzeit im Rahmen der Belastungssteuerung eine kurze Verschnaufpause gönnen will? Oder wollte der Niederländer gegen die zuletzt schwächelnden Clubs aus Karlsruhe und Darmstadt vielleicht einfach nur mit Paul Seguin eine offensivere Option im Mittelfeld-Zentrum aufstellen?

Schalke-Fans diskutieren hitzig

Was auch immer der Beweggrund gewesen sein mag – die Fans des FC Schalke diskutierten hitzig über die Startelf. Kritik an van Wonderens Durchgreifen kam dabei nicht auf. Jedoch äußerten manche Fans in den sozialen Netzwerken ihre Zweifel, ob ihr Herzensverein mit dieser notgedrungenen Aufstellung bei den „Lilien“ eine Chance haben könnte. Derweil stellten andere Fans klar, dass sie die Entscheidungen von Kees van Wonderen nachvollziehen können.

So kommentierte ein Fan exemplarisch bei X: „Gantenbein war gegen Magdeburg gut, auch Barkok und Younes können kicken. Und Seguin wird der Zweitliga-Toni-Kroos.“

Ob Schalke mit dieser Startelf in Darmstadt tatsächlich etwas Zählbares mitnehmen kann? Sonntagnachmittag sind die S04-Fans schlauer.