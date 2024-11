Beim FC Schalke 04 brodelt es – dieses Juwel spaltet die Gemüter

Schuldenberg, sportlicher Absturz – beim FC Schalke 04 brennt es an allen Ecken. Neben den treuen Fans gibt es nur noch eine Konstante im Klub: die starke Nachwuchsarbeit.

Auch diese Saison schafften mit Taylan Bulut und Max Grüger wieder zwei Juwele den Durchbruch. Den dritten haben die Bosse schon im Blick – doch Norbert Elgert wehrt sich. Und so rumort es beim FC Schalke 04 offenbar schon wieder.

FC Schalke 04: Frust bei S04-Chefs?

Es ist der größte Schritt einer jeden Fußballer-Karriere. Egal, wie gut du mit 7 Jahren warst, wie du die Gegner in der U11 zerlegt hast oder wie früh du schon in der A-Jugend spielen durftest – nirgendwo scheitern so viele Talente wie beim Sprung zu den Profis. Keiner weiß das besser als Norbert Elgert. Seit 1996 ist er Jugendtrainer auf Schalke, gilt als einer der besten Diamantschleifer überhaupt. Und: Sein Wort hat beim S04 Gewicht.

Das zeigt sich nun erneut. Nach Taylan Bulut und Max Grüger wollen die Verantwortlichen das nächste Eigengewächs zu den Profis holen. Doch Elgert soll sich wehren. Die Schalke-Ikone sagt: Zaid Amussou-Tchibara ist noch nicht so weit.

Bosse wollen nächstes Juwel hochziehen

Der 18-Jährige glänzt in der U19 als Flügelstürmer, war in den 15 bisherigen Saisonspielen an 18 Toren beteiligt. Beim Testspiel gegen Drittligist Alemannia Aachen durfte er in der Länderspielpause erstmals für die Profis ran – und erzielte sofort den Siegtreffer. Nicht erst jetzt haben Kees van Wonderen, Ben Manga und Co. Blut geleckt, wollen Amussou-Tchibara dauerhaft bei den Profis. Doch Elgert reagiert bei diesem Thema sehr allergisch.

„Irgendwann wünsche ich mir, dass man mal auf mich hört“, sagte er drastisch. „Ich mache das jetzt 30 Jahre und länger und auf dem Gebiet bin ich Spezialist. Und wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit einer der Weltbesten.“

Norbert Elgert sagt Nein

Diplomatisch reagierte Trainer van Wonderen und sagte vor dem Auswärtsspiel in Hamburg: „Ich habe ein gutes Verhältnis mit Norbert, schon mehrfach mit ihm gesprochen. Es gibt immer Talente auf Schalke, auch jetzt wieder. Wir stehen im Austausch, ob und wann sie für den nächsten Schritt bereit sind und wir sie nutzen können. Wir arbeiten zusammen, um die Spieler so schnell und gut wie möglich auf unser Niveau zu bekommen. Wir entscheiden das zusammen.“

Das letzte Wort scheint aber Elgert zu haben. Tchibara bleibt nach seinem Machtwort erst einmal bei der U19, berichtet die „Bild“. Hinter den Kulissen sorgt das für Frust und Rumoren. Doch auf einen Machtkampf mit der Institution des FC Schalke 04 will sich keiner von ihnen einlassen.