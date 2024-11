Schalke 04: Vernichtet S04 auch noch seine Knappenschmiede? „Mit Schalke hat das nichts mehr zu tun“

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit in einer sportlich prekären Situation, daran ändert auch der jüngste Erfolg gegen Jahn Regensburg wenig. Weiterhin heißt die bittere Realität bei Königsblau: Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga.

Doch könnte dem FC Schalke 04 jetzt nicht nur auf Profiebene der Abstieg drohen. Ein Experte knöpft sich nun die Knappenschmiede des Revierklubs vor – und fällt dabei ein eindeutiges Urteil.

FC Schalke 04: Neururer geht mit S04 hart ins Gericht

Wohl nur Wenige kennen das Fußball-Ruhrgebiet besser als Peter Neururer. Der gebürtige Marler war bereits in verschiedenen Positionen bei RW Essen, VfL Bochum, MSV Duisburg und Wattenscheid 09 tätig. Auch beim FC Schalke 04 stand er mal als Trainer an der Seitenlinie, das ist allerdings schon 34 Jahre her. Dennoch verfolgt er seinen Ex-Verein noch immer auf Schritt und Tritt – und findet nun eindeutige Worte zur Situation des S04.

In einer Kurz-Dokumentation des „ZDF“ sagte der 69-Jährige: „Die gesamte DNA sehe ich überhaupt nicht mehr. Mit Schalke 04 hat das nichts zu tun. In der letzten Woche hat die U23 mit acht Mann trainiert, die kurioserweise auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga steht. Das muss man sich vorstellen. Sie sind im Augenblick im Stande, nicht nur die Profimannschaft hinzurichten, sondern den Nachwuchs auch noch kaputtzumachen“, so Neururer.

Neururer: Einzig U19 noch erfolgreich

Dem Ex-Schalke-Trainer zufolge gebe es nur noch eine Mannschaft auf Schalke, bei der es derzeit noch laufe: „Das Einzige, was im Moment hervorragend funktioniert, ist die U19 von Norbert Elgert. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt aber kein Spieler raus im Augenblick, der Schalke 04 im oberen Bereich helfen kann“.

Zumindest in dieser Saison darf man dem 69-Jährigen da wohl widersprechen. Denn mit Max Grüger und Taylan Bulut sind derzeit gleich zwei Teenager aus der Schalker Startelf wohl nicht mehr wegzudenken. Dennoch zeigen die Worte Neururers: Bei Königsblau könnte die Lage wohl besser sein.