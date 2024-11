FC Schalke 04: Star-Zoff eskaliert – jetzt wird es richtig hässlich

Der FC Schalke 04 und Ralf Fährmann: Diese On/Off-Beziehung lässt selbst Justin Bieber und Selena Gomez staunend zurück. Seit 2003 ist der Torwart mit Unterbrechungen ein „Knappe“, erlebte Abschiede, Abgesänge, Comebacks, Leihen, Degradierungen – kurzum unzählbar viele Wenden und Achterbahnfahrten.

Doch diesmal ist es ernster. Die Liebe ist endgültig abgekühlt. Im Sommer warf der FC Schalke 04 Fährmann aus dem Profikader, versucht seither alles, um ihn endgültig loszuwerden. Doch der Keeper sitzt seinen Vertrag aus – und geht nun auch gerichtlich gegen seinen Noch-Klub vor.

FC Schalke 04 gegen Fährmann geht vor Gericht

Zigmal wurde er totgesagt, stets folgte die Auferstehung. Doch diesmal wird es kein „Happy End“ geben. Die Beziehung zwischen Schalke und Fährmann, sie ist endgültig zerstört. Der S04 will den Topverdiener loswerden, schmiss ihn aus dem Kader, bot ihm eine satte Entschädigung für eine vorzeitige Vertragsauflösung an. Doch „Ralle“ lehnte ab. Er ist enttäuscht., fühlt sich von seinem Herzensklub mies behandelt und will den Vertrag bis zu dessen Ende am 30. Juni 2025 aussitzen.

„Diesen Vertrag habe ich mir verdient. So einfach ist das“, sagte er knallhart in einem Interview mit der „Sport Bild“. Einem Interview, dass ihm den nächsten Ärger einbrachte. Weil sein Klub dabei vereinbarte Prozesse nicht eingehalten sah, gab es für Fährmann eine Abmahnung. Gegen die wehrt sich der 36-Jährige jetzt sogar vor Gericht. Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen bestätigte den Eingang einer Klage.

Ein Gütetermin am 9. Dezember soll eine Einigung bringen. Ob das gelingt, steht in den Sternen – denn der FC Schalke 04 besteht auf Anfrage des „Kicker“ darauf, die Abmahnung „zurecht und juristisch einwandfrei ausgesprochen zu haben.“ Schalke und Fährmann: Das unwürdige Ende einer mehr als 20 Jahre alten Liebesbeziehung kennt keinen Gewinner. Das steht schon jetzt fest.