FC Schalke 04: Mohr lässt nach Fan-Kritik tief blicken – „Wandelndes Negativ-Meme“

Auch wenn die Saison des FC Schalke 04 derzeit nicht so läuft, wie erhofft, gibt es einige Überraschungen im Team. Neben den beiden Lichtblicken Taylan Bulut und Max Grüger ist auch Tobias Mohr einer der Leistungsträger der Königsblauen.

Das war seit seiner Ankunft beim FC Schalke 04 nicht immer so. Mohr musste sich viel Kritik anhören – vor allem von den Fans. Jetzt packt der Top-Scorer der Knappen aus.

FC Schalke 04: Mohr endlich angekommen?

Wettbewerbsübergreifend hat Tobias Mohr in dieser Saison vier Tore und vier Vorlagen auf dem Konto. Neben Kenan Karaman und Moussa Sylla gehört der ehemalige Heidenheimer zu den besten Scorern des FC Schalke 04. Dabei wäre Mohr im Sommer fast sogar verkauft worden. Am Ende entschieden sich die Knappen, dass er bleibt.

Solche Leistungen, wie er sie jetzt zeigt, hätten sich die königsblauen Anhänger direkt nach seiner Ankunft gewünscht. Doch in den vergangenen beiden Spielzeiten ließ Mohr sein Können zwar immer wieder aufblitzen, allerdings nicht konstant über mehrere Spiele. Dafür kassierte er viel Kritik. Ist das jetzt Genugtuung für ihn, dass er endlich aufblüht?

„Das würde ich nicht sagen. Das soll nicht doof klingen, aber ich wusste ja, was ich kann. Aber ich wusste auch, dass ich es bisher nicht in dieser Konstanz zeigen konnte. Was in dieser Saison ja der Fall ist“, sagt Mohr in einem vereinseigenen Interview.

„Wandelndes Negativ-Meme“

Daher ist Mohr froh, dass die Fans des FC Schalke 04 nun seine Leistungen schätzen. „Es hätte ja auch sein können, dass es wie heutzutage so ist, dass du ein wandelndes Negativ-Meme bist. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass die Fans das sehen, tolerieren und das Ganze bisschen zum positiven schwenken. Es ist noch nicht rum, es geht weiter. Ich möchte das jetzt positiv festigen. Das ist auch ein Stück Arbeit, etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln“, so Mohr weiter.

Nach seiner starken Leistung gegen Regensburg (2:0) wurde Mohr bei seiner Auswechslung von den Fans gefeiert. Was ihn besonders freut. Das war natürlich nicht immer so. Vergangene Saison wurde er gegen Magdeburg nach 35 Minuten ausgewechselt und wurde ausgepfiffen.

„Das war schon sehr hart, muss ich sagen. Und wenn du wie jetzt ausgewechselt wirst und die Fans deine Leistung mit Applaus honorieren und deinen Namen laut brüllen, ist viel viel schöner“, erklärt der S04-Profi abschließend.