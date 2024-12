FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! S04-Bosse verkünden weitereichende Entscheidung

Seit Marc Wilmots gefeuert wurde, sucht der FC Schalke 04 einen neuen starken Mann für das sportliche Geschäft. Einen, der Ben Manga zur Seite steht, ihm den Rücken frei hält und gemeinsam mit ihm den Kader plant.

Nach erfolgloser Suche ist Youri Mulder übergangsweise eingesprungen (hier mehr). Nun aber ist eine weitreichende Entscheidung gefallen. Kein Sportdirektor, ein Sportvorstand soll her, bestätigt der Aufsichtsrat des FC Schalke 04.

FC Schalke 04 hat entschieden: Sportvorstand soll her

Bislang hatten sich die Blauweißen stets offen gehalten, in welcher Position der neue Mann starten soll. „Es sind verschiedene Optionen denkbar, zum Beispiel weiterhin auf der Direktorenebene, aber auch die Wiedereinführung eines Sportvorstands ist möglich“, erklärte Aufsichtsratschef Axel Hefer noch bei der Vorstellung von Mulder als Interimslösung. „Das werden wir abhängig machen von der Auswahl der Kandidaten, die für uns verfügbar sind und sich für Schalke begeistern. Dies geschieht in Abstimmung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand.“

Nun die Kehrtwende: Nicht die Auswahl der Kandidaten haben entschieden, sondern die Strukturen des Vereins. Hefer erklärte am Mittwoch (11. Dezember): „Nach der Trennung von Sportdirektor Marc Wilmots hat der Aufsichtsrat entschieden, die Position auf Vorstandsebene wieder zu besetzen, um klare Hierarchien im Sport zu schaffen und Aufgaben stärker abzugrenzen. Die Entscheidung für einen Sportvorstand ist keine gegen Personen, sondern für eine andere Struktur.“

Kein neuer Sportdirektor

Der S04-Boss weiter: „Matthias Tillmann trägt als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung für alle strategischen Themen und zukunftsweisenden Entscheidungen, während sich der Sportvorstand vollumfänglich um den Fußball kümmern kann.“ Tillmann, seit Jahresbeginn CEO des Vereins, führt die Suche nach dem geeigneten Mann gemeinsam mit einer Findungskommission.

Sportdirektor oder Sportvorstand? Diese Entscheidung hat der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unterschiedlich und situationsabhängig getroffen. In den letzten zehn Jahren waren mit Gerhard Zuber, Axel Schuster, Rouver Schröder, André Hechelmann und Marc Wilmots fünf Sportdirektoren am Werk. Teils parallel, teils anstelle arbeiteten mit Host Heldt, Christian Heidel, Jochen Schneider und Peter Knäbel gab es auch viermal einen Vorstand Sport.