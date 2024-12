FC Schalke 04: Nächste Abfuhr – S04 geht auf Sportdirektor-Suche drastischen Schritt

Die Suche nach einem Sportvorstand oder Sportdirektor läuft schleppend beim FC Schalke 04. Fast drei Monate ist die Entlassung von Marc Wilmots inzwischen her und noch immer gibt es keine Fortschritte.

Stattdessen kassiert der FC Schalke 04 nun die nächste Absage. Jetzt soll eine externe Hilfe bei der Suche helfen. Die Zeit rennt, denn die Vorbereitungen für den Transfer-Winter haben längst begonnen.

FC Schalke 04: Nächste Sportdirektor-Absage

Bei der Besetzung von wichtigen Ämtern ist nach der Expertise auch der Stallgeruch häufig ein schlagendes Argument für Fußballklubs. Mit Marc Wilmots musste im September ein Ex-Schalker gehen, mit Youri Mulder hat ein Ex-Schalker interimsweise übernommen, weil es auf der Suche nach einem neuen starken Mann im operativen Geschäft stockt.

Warum also nicht erneut bei verdienten Ex-Knappen schauen? Schnell dürfte man dabei auf den Namen Hamit Altintop stoßen. In Gelsenkirchen geboren, feierte er auf Schalke seinen Durchbruch, spielte mit Blauweiß in der Königsklasse. Er war bereits Sportvorstand beim türkischen Verband, macht derzeit den Management-Lehrgang der UEFA. Könnte er der neue Mann beim S04 werden?

Headhunter hilft bei der Suche

„Natürlich hängt mein Herz immer noch an Schalke 04. Ich bin hier geboren und habe meine ersten Bundesligaspiele auf Schalke gemacht“, sagt er auf Nachfrage der WAZ. „Ich verfolge das Geschehen rund um den S04 ganz genau. Es ist schon traurig, was mit diesem großen Klub in den vergangenen Jahren passiert ist. Aber derzeit brauchen wir darüber nicht zu spekulieren.“

Klare Absage von Altintop, die Suche geht weiter. Nun mit Hilfe. Der FC Schalke 04 hat sich mit Bernhard Peters einen externen Experten ins Boot geholt. Der langjährige Sportdirektor und Berater wirkt mit seiner Agentur „BPTC“ bei der Suche nach einem Sportvorstand oder -berater mit. Und schon gibt es einen heißen Kandidaten. Hier mehr.