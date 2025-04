Ex-Schalke-Star Burgstaller: Mega-News! Rückkehr-Hammer ist perfekt

Es war eine der schrecklichsten Meldungen des vergangenen Winters – auch für die Fans des FC Schalke 04. Denn viele von ihnen werden für den Ex-Schalker Guido Burgstaller noch immer einen Platz in ihrem blau-weißen Herzen haben.

Und auch ohne diese Vereinsverbundenheit reicht schon etwas gesunder Menschenverstand, um vom körperlichen Angriff auf Burgstaller tief schockiert gewesen zu sein. Der 35-Jährige wurde am 14. Dezember vor einer Wiener Diskothek brutal geschlagen. Die Folgen: Schädelbasisbruch und Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns. Nun folgt die positive Sensation vom Ex-Schalker.

Ex-Schalker Burgstaller im Conference-League-Kader

Der Österreicher wird am Donnerstag in der Conference-League (21.00 Uhr) beim Spiel Rapid Wien gegen den Djurgardens IF sein Kader-Comeback geben. Nicht mal vier Monate nach der brutalen Prügel-Attacke samt Not-OP.

Bereits seit zwei Wochen trainiert „Burgi“ wieder aktiv im Mannschafttraining mit, erklärt Rapid-Trainer Robert Krauß gegenüber „Bild“. Er habe die volle medizinische Freigabe und sei daher auch wieder ein wichtiger Teil des Teams.

„Er kann uns einen richtigen Push geben. Nur zum Spaß oder als Touristen würden wir Burgi nicht mitnehmen“, erklärt Krauß weiter. Positive Worte vom Wiener Coach. Kein Wunder, immerhin kommt der Stürmer in 203 Spielen für Rapid auf 69 Tore und 41 Vorlagen.

Comeback mit Kopfschutz

Eine Statistik, die aktuell zweitrangig ist. Im Vordergrund steht der positive Heilungsprozess und dass der Stürmer keine langfristigen Schäden davon getragen hat. Um hier sicherzugehen, wird Burgstaller zunächst mit Kopfschutz auflaufen. Und egal ob Fan des FC Schalke 04 oder nicht: Für das Comeback wünscht ihm wohl jeder Fußballfan nur das Beste!