Schalke: BVB-Ultras hinterlassen S04-Fans eine Botschaft – sie wird zum Eigentor

Ein ganz grooooooßes Aufatmen beim FC Schalke 04! Nach vier erfolglosen Liga-Partien gab es für den S04 endlich wieder drei Punkte. Im Kellerduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen mit 2:0 gegen Jahn Regensburg durch. Auch für die Fans eine gute Nachricht.

Die mussten sich zuletzt nämlich ganz viel Spott und Häme anhören – mal wieder. Ausgerechnet vom Erzrivalen aus Dortmund gab es dabei auch einige Seitenhiebe. Doch eine Botschaft ging für die BVB-Ultras nach hinten los, wie die aktive Fanszene des FC Schalke 04 jetzt mitteilte.

Schalke: UGE packt über BVB-Seitenhieb aus

Auch wenn sie eine Liga trennt, so ist die Feindschaft zwischen Schalke und Borussia Dortmund weiterhin da. Die beiden Fanlager können sich ganz und gar nicht leiden. Das zeigen sie nicht nur durch Fangesänge wieder. So war der BVB vor Kurzem beim FC Augsburg in der Liga zu Gast und konnte es sich nicht verkneifen, einen Seitenhieb in der Gästekurve gegen den S04 zu schicken, berichtet die UGE (Ultras Gelsenkirchen).

„Am Wochenende vor unserem DFB-Pokalspiel hatten die Schwarz-Gelben ihr Gastspiel in Augsburg und wollten es sich nicht nehmen lassen, uns eine kleine Botschaft im Gästeblock zu hinterlassen. So fand man kurzzeitig ein Foto auf der Südtribüne-Homepage mit dem Graffiti-Tag ,Support nicht zu früh einstellen‘ vor“, heißt es im Blauen Brief der UGE.

Allerdings war das Foto wenige Stunden später verschwunden. „Scheinbar ist es ihnen aufgefallen, dass man erstmal vor der eigenen Türe kehren sollte, bevor man hier die Moralkeule schwingt“, so die UGE weiter.

Mysteriöse Antwort an BVB-Ultras

Die BVB-Ultras deuten damit den vorzeitig eingestellten Support bei der 3:4-Niederlage des FC Schalke 04 gegen Fürth ein. Schon früh hörten die Anhänger mit Fangesängen und Anfeuerungen auf. Aber auch beim BVB lief es zuletzt mehr als nur miserabel. Denn wie S04 im Pokal gegen Augsburg (0:3) sind auch die Dortmunder gegen die Fuggerstädter mit einer Niederlage nachhause gefahren. Aus den letzten sieben Pflichtspielen gab es fünf Pleiten für die Schwarzgelben.

Auf diese Botschaft der Dortmunder Ultras gab es von der UGE aber auch eine Reaktion: „Wir konnten uns eine kleine Antwort aber auch nicht verkneifen. Die Interpretation überlassen wir ihnen selbst.“ Was es hiermit auf sich hat, ist aktuell noch unklar.