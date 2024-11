FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Im TV nicht zu sehen – große Trauer in der Arena

Wie eng die Freundschaft zwischen S04 und FCN ist, war bei FC Schalke 04 – Jahn Regensburg einmal mehr deutlich zu spüren. In der Arena flossen am Sonntag sogar Tränen.

Der Tod eines Nürnberger Ultras wurde auch vor FC Schalke 04 – Jahn Regensburg betrauert. Und das auf eine ganz besondere Weise, wie sie in den meisten anderen Stadien unvorstellbar ist.

FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Trauer-Moment nach Fan-Tod

Er war einer der bekanntesten Fans des 1. FC Nürnberg, stimmte 15 Jahre lang mit Megafon und Mikrofon die Lieder in der Kurve an. In der Nacht zu Samstag verstarb Stefan Hetzel im Alter von gerade einmal 41 Jahren – und das völlig überraschend.

„Hetzel war Club-Fan mit Leib und Seele, in guten wie in schlechten Zeiten“, schreibt der schockierte FCN. „Noch beim „Pokal-Heimspiel“ bei der TSG Hoffenheim konnte Stefan stolz seinen Sohn erstmals auswärts mit zum Club nehmen. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.“

S04-Fans trauern mit Freunden aus Nürnberg

In ihrer Trauer um den bekannten Ultra sind die Franken aber nicht allein. Um ihnen beizustehen, sorgen die S04-Fans bei FC Schalke 04 – Jahn Regensburg für einen Gänsehautmoment. Vor der Partie entrollte die Nordkurve ein großes Banner, auf dem stand: „Ultras für immer – Ruhe in Frieden Hetzel.“ Plötzlich wurde es still in der Arena und die Vereinshymne des 1. FC Nürnberg erklang.

„Die Legende lebt“, passende Zeilen für einen andächtigen Moment. Die Beziehung zwischen Schalke und dem FCN – sie ist viel mehr als nur eine Fanfreundschaft.