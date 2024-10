FC Schalke 04: Ultras haben genug – jetzt zünden sie nächste Eskalationsstufe

Der FC Schalke 04 befindet sich im absoluten Krisenmodus. Auch unter Neu-Trainer Kees van Wonderen ist keine Besserung in Sicht – das wurde bei der jüngsten Heimniederlage gegen Fürth (3:4) deutlich.

Das Spiel gegen die Gäste aus Bayern, die noch eine Woche zuvor eine 0:4-Klatsche gegen Nürnberg hinnehmen mussten, wurde für den FC Schalke 04 zur Blamage. Für Königsblau wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Nun haben die Fans genug – ihre Reaktion könnte nicht deutlicher sein!

FC Schalke 04: Fans stellen Support ein

Nach dem 4:1-Führungstreffer für die SpVgg Greuther Fürth hatten die Schalker Fans genug gesehen. Der Support für die Mannschaft von Kees van Wonderen wurde eingestellt, die Fahnen der S04-Ultras eingezogen. Stille in der Veltins Arena, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat – daran konnten auch die feiernden Gästefans wenig ändern. Der vorläufige Tiefpunkt einer bislang verkorksten Saison des Revierklubs.

Viele S04-Anhänger entschlossen sich bereits frühzeitig dazu, das Stadion zu verlassen. Alle verbliebenen Fans sahen zwar noch Treffer zwei und drei ihrer Mannschaft – für Hoffnung und Enthusiasmus sorgte das in den Gesichtern der Schalker Anhänger allerdings nicht. Am Ende setzte es eine 3:4-Niederlage.

Schalke im Abstiegskampf

Eine solche Situation erlebte man beim FC Schalke 04 schon in der vergangenen Saison. Bei der 5:3-Niederlage in Düsseldorf, wo die Gastgeber zur Halbzeit mit 3:0 führten, entschlossen sich die S04-Ultras ebenfalls frühzeitig dazu, den Support einzustellen und das Stadion zu verlassen.

Durch die jüngste Niederlage gegen Fürth steckt Königsblau nun einmal mehr in einer Krise. In der Tabelle muss der Blick nun nach unten gehen – schon an diesem Spieltag kann der FC Schalke 04 auf den Relegationsplatz abrutschen.