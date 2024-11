FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Erster Schock schon vor Anpfiff – bittere Gewissheit

Es ist das ultimative Druckspiel für Königsblau: Gibt’s bei FC Schalke 04 – Jahn Regensburg keinen Sieg, wird es richtig düster am Berger Feld. Ausgerechnet in dieser so wichtigen Partie folgt der erste Schock schon vor dem Anpfiff.

Abwehrchef Tomas Kalas ist wieder kaputt. Kurz vor FC Schalke 04 – Jahn Regensburg verkündet der S04, dass der Verteidiger ausfällt. Wieder plagen ihn Knieprobleme. Die kosteten ihn schon fast den gesamten Saisonstart.

FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: S04-Schock vor Anstoß

Es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause und der Mitgliederversammlung. Es geht gegen das Schlusslicht. Und wer verliert, ist Letzter. Was für ein Druck für Schalke gegen Regensburg. Na klar: Jetzt muss Kees van Wonderen die beste Elf aufbieten, die er zur Verfügung hat.

Heekeren – Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin – Grüger, Seguin, Younes, T. Mohr – Sylla, Karaman. Mit dieser Startaufstellung sind auch die Fans einverstanden. Doch einer fehlt: Was ist mit Abwehrchef Tomas Kalas? Zu ihm hat der Klub schon wieder schlechte Nachrichten.

Kalas-Knie zwickt wieder

Gerade einmal eine Partie war in dieser Saison gespielt, da fiel der Tscheche wochenlang aus. Eine Entzündung der Patellasehne kostete ihn fünf teils eminent wichtige Pflichtspiele. Zurück aus der Reha, stand er sofort wieder auf dem Platz, verpasste fast keine Minute. Doch jetzt der Schock: Wieder das Knie!

„Tomas Kalas fehlt aufgrund von Kniebeschwerden, konnte das Abschlusstraining bereits nicht mehr mitmachen“, verkündet der Zweitligist unmittelbar vor dem Anpfiff von FC Schalke 04 – Jahn Regensburg. Ron Schallenberg ersetzt ihn in der Innenverteidigung. Ein Rückschlag schon vor Anpfiff. Nichts, was die Knappen so kurz vor diesem richtungsweisenden Kellerduell der 2. Bundesliga gebrauchen können.