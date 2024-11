Vor FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Ausgerechnet jetzt! Albtraum droht Realität zu werden

Sorge statt Vorfreude: Durch die verkorkste Saison steht der FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg massiv unter Druck. Und der wurde vor dem Anpfiff noch einmal erhöht.

Durch den Überraschungssieg von Keller-Konkurrent Eintracht Braunschweig gegen den HSV (3:1) droht dem FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg bei einer Niederlage der Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Und der Zeitpunkt ist äußerst kritisch.

FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Rote Laterne droht

Keine Frage: Der S04 ist gegen Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) deutlicher Favorit. Und trotzdem geht jedem Knappen vor dem Kellerduell der Stift. Die letzten Monate haben auf Schalke jede Euphorie erstickt. Null Anzeichen einer Trendwende, nur Krisenmodus und ein Gegner, der nach zuletzt zwei Siegen in Folge Morgenluft wittert. Ein weiterer Stolperer? Beileibe nicht ausgeschlossen.

+++ FC Schalke 04: Ultras ergreifen Maßnahmen – damit soll jetzt Schluss sein +++

Doch der wäre gegen den Jahn fatal. Durch das 0:0 in Ulm ist das Heimspiel zum Pflicht-Dreier geworden. Sonst stehen ganz ungemütliche Wochen an. Durch die Länderspielpause drohen zwei Wochen Panik-Modus ohne Chance auf Wiedergutmachung. Und mitten in die Pause fällt auch noch die Mitgliederversammlung., auf der es im Fall einer weiteren Pleite richtig heiß hergehen könnte.

S04 – SSV: Verlierer ist Tabellenletzter

Und als wäre all das nicht schon Dramatik genug, spitzt die Konkurrenz Schalkes Situation jetzt noch weiter zu. Durch einen überraschenden wie verdienten 3:1-Erfolg gegen Hamburg ist Eintracht Braunschweig am Freitagabend an Schalke vorbeigezogen, schickt Königsblau vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz. Damit steht vor FC Schalke 04 – Jahn Regensburg bereits fest: Der Verlierer verbringt die Länderspielpause auf dem letzten Platz!

Auch spannend:

Ein Horror-Szenario für alle Schalker. Besonders für die Verantwortlichen. Der schon jetzt hohe Druck auf Trainer Kees van Wonderen würde weiter wachsen. Und die Bosse müssten sich für die Mitgliederversammlung ganz warm anziehen.