FC Schalke 04 macht große Ankündigung – SO sollen die Fans dem Klub jetzt aus der Patsche helfen

Der FC Schalke 04 ist immer noch hoch verschuldet. Die Situation hat sich in den letzten Jahren nur wenig verändert und schränkt den Verein nach wie vor stark ein. Große Transfers kann der Klub kaum tätigen. Der Wiederaufstieg wird somit erschwert.

Jetzt hat sich der FC Schalke 04 eine neue Idee einfallen lassen, um an frisches Geld zu kommen. Es wird eine Fördergenossenschaft gegründet. So sollen die Fans Anteile am Stadion kaufen und den Verein gleichzeitig unterstützen können.

FC Schalke 04 gründet Fördergenossenschaft

Am Mittwochmittag (16. Oktober), genau einen Monat vor der Mitgliederversammlung, hat der FC Schalke 04 seine neuen Pläne veröffentlicht. Eine Fördergenossenschaft soll gegründet werden, um frisches Geld zu generieren.

Konkret soll es so ablaufen: Die Mitglieder des FC Schalke 04 investieren ihr eigenes Geld in die Fördergenossenschaft, die wiederum Anteile an der Veltins-Arena kaufen wird, um S04 finanziell zu unterstützen.

„Wir haben nach wie vor hohe Verbindlichkeiten. Im letzten Jahr haben wir rund 16 Millionen Euro für Zins und Tilgung aufbringen müssen. Das ist Geld, was dem Verein an anderer Stelle fehlt“, erklärt S04-Boss Matthias Tillmann in einem Video, das sich an die Mitglieder richtet.

Altlasten abbauen, neuen Handlungsspielraum gewinnen

Die Handlungsfähigkeit des Vereins sei eingeschränkt. Durch die Gründung der Fördergenossenschaft fließe frisches Geld. Man könne so „Altlasten abbauen“ und erlange „sofort finanziellen Handlungsspielraum.“ Das sei der Hintergrund der Einführung.

Die Entscheidung für diese Form, der Geldbeschaffung, erklärt Schalke auf seiner Homepage selbst so: „Die Fördergenossenschaft bietet dafür den perfekten Rahmen, weil sie zum S04 und seinen Werten passt: gemeinsam, selbstbestimmt und mutig eine Herausforderung angehen, nämlich die Zukunftsfähigkeit unseres Vereins stärken, ohne sich dabei in die Abhängigkeit eines externen Geldgebers zu begeben.“

Beteiligen an der Fördergenossenschaft können sich alle knapp 190.000 Vereinsmitglieder. Weitere Informationen dazu will Schalke bei der Mitgliederversammlung am 16. November bekannt geben.