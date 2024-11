FC Schalke 04: Hoffmann nach erneutem Rückschlag am Boden – greift er nun zum Äußersten?

Beim FC Schalke 04 reißen die Schlagzeilen in diesen Tagen nicht ab. Ein leidiges Thema bei Königsblau ist stets der Posten zwischen den Pfosten: Seit Jahren bekommt Schalke auf dieser Position keine Ruhe. So auch in dieser Spielzeit.

Zuletzt hatte Neu-Coach Kees van Wondern zwischen Ron-Thorben Hoffmann und Justin Heekeren ein Torwart-Casting durchführen lassen. Wie schon in der Sommervorbereitung fiel die Wahl auf Heekeren – flüchtet Hoffmann daher schon nach nur einem halben Jahr beim FC Schalke 04 schon wieder?

FC Schalke 04: Hoffmann im Winter schon wieder weg?

Hoffmann kam mit einer klaren Vision zu Königsblau: Als Nummer eins der Mannschaft Rückhalt geben und spätestens in der kommenden Saison oben mitspielen. Doch beide Pläne scheinen nicht wirklich aufzugehen. Denn das Torwart-Duell hat er abermals verloren und Schalke taumelt derzeit eher in Richtung Liga drei, als oben mitzuspielen.

Der Schritt, Braunschweig zu verlassen, hat sich für ihn bis dato überhaupt nicht ausgezahlt. Dort war er die unumstrittene Nummer eins, auf Schalke nur der Bankwärmer. Mit dieser Situation kann und wird der 35-Jährige nicht zufrieden sein. Doch wie geht es für ihn jetzt weiter?

Derzeit bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Sich im Training bestmöglich zu präsentieren und auf eine Chance – aufgrund einer Sperre oder einer Verletzung Heekerens – zu hoffen. Mit Blick auf die anstehende Wintertransferphase könnte die Personalie jedoch noch einmal richtig spannend werden.

Schalke zu Hoffmann-Verkauf bereit?

Es ist gut möglich, dass Hoffmann derzeit sogar darüber nachdenkt, den Pottklub nach nur sechs Monaten wieder zu verlassen. Schließlich schadet der dauerhafte Bankplatz seiner Karriere massiv. Laut „Kicker“ sei S04 sogar bereit, sich Angebote für den Keeper anzuhören. Ob es sich dabei um eine Leihe oder gar einen festen Verkauf handelt, ist unklar.

Weitere News:

Fakt ist: Hoffmann ist mit seiner Situation unzufrieden und möchte unbedingt spielen. Das wird er auf Schalke – so lange Heekeren fit bleibt und einigermaßen performt – nicht tun. Endet das Kapitel Königsblau für den gebürtigen Rostocker also schon im Winter wieder?