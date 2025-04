FC Schalke 04: Star reicht es! Nach der Peinlich-Pleite greift er zum Mikrofon

Rückschläge und miese Auftritte gab es beim FC Schalke 04 in dieser Saison schon zuhauf. Das 0:2 bei Jahn Regensburg könnte dennoch ein Tiefpunkt dieser enttäuschenden Saison gewesen sein. Ohne Inspiration, ohne Einsatz und ohne Chancen verloren die Knappen beim abgeschlagenen Schlusslicht.

Für die Tabelle egal? Ganz und gar nicht, sagt Ron Schallenberg. Nach der Peinlich-Pleite seines FC Schalke 04 greift er frustriert zum Sky-Mikrofon und macht deutliche Ansagen in Richtung seiner Mannschaft. Der Tenor: Spielen wir so weiter, ist der Klassenerhalt noch nicht sicher.

FC Schalke 04: Schallenberg wird deutlich

Diese S04-Truppe treibt ihre Fans in den Wahnsinn. Bei jedem Anpfiff hat keiner eine Ahnung, was ihn erwartet. Mal überraschend überzeugende Auftritte, dann wieder absolute Blamagen. Nach der Aufholjagd gegen Fürth und dem Sieg gegen Ulm vermutete so mancher einer wachsendes Selbstbewusstsein bei seinen Knappen. Und weil Regensburg jüngst 0:6 gegen Elversberg verloren hatte, war ein Sieg gegen den Tabellenletzten eine absolute Pflichtaufgabe.

Und die meisterte Schalke…überhaupt nicht! Ein grauenhafter Auftritt endete mit einer verdienten 0:2-Pleite und damit der nächsten Blamage in dieser Saison. Gegen die schlechteste Abwehr der Liga kam man kaum zu Chancen, gab sich auch nicht wirklich Mühe im Spiel nach vorne, sondern schob den Ball trotz Rückstand lieber quer. Und auch hinten gab es wieder die üblichen Pannen (hier mehr).

„Wir müssen, müssen, müssen punkten“

Ein Auftritt, der alle frustrierte. Nach Abpfif zeigten die Fans ihrem Team die kalte Schulter. Und auch die Spieler selbst waren einmal mehr bedient. Als erster griff Ron Schallenberg zum Mikrofon, wählte bei Sky deutliche wie mahnende Worte an seine Mannschaft. „Wir sind nicht so stabil, wie wir denken“, sagte er, der als Innenverteidiger selbst ebenfalls ein ganz schwaches Spiel machte. „So ein Spiel verliert eine gefestigte Truppe nicht 0:2. Schon gar nicht so.“

Und weiter: „Es sind noch neun Punkt auf den Relegationsplatz. Ich würde die Saison überhaupt noch nicht abschreiben. Münster ist immer für Punkte gut. Wir müssen, müssen, müssen punkten. Aber man hatte heute das Gefühl, dass wir um die goldene Ananas spielen. Aber das ist nicht so. Und selbst wenn wir durch wären: Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Klub. Und der sind wir heute nicht gerecht geworden.“

Klare Worte von Ron Schallenberg. Mit einer Leistung wie in Regensburg müsste der FC Schalke 04 bei den restlichen Spielen, allesamt gegen Aufstiegskandidaten HSV (Samstag, 20.30 Uhr), Lautern (27. April), Paderborn (2. Mai), Düsseldorf (10. Mai) und Elversberg (18. Mai) gar nicht erst antreten.