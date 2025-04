FC Schalke 04: Winter-Coup verkommt zum Flop – in Regensburg erlebt er seinen Tiefpunkt

In Mainz sah er keine Schnitte, für mehr Spielzeit wechselte Aymen Barkok im Winter zum FC Schalke 04. Doch auch der Schritt zurück bringt ihm bislang kein Glück. Beim S04 verkommt Barkok zum Flop.

Das peinliche 0:2 in Regensburg wurde sein bisheriger Tiefpunkt beim FC Schalke 04. Unter vielen schlechten Schalkern war er der schlechteste. Ein grausamer Auftritt, bei dem er alles vermissen ließ. Eine Zukunft beim S04 über die Saison hinaus scheint schon jetzt ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Barkok wird zum Flop

In buchstäblich letzter Minute schlug der S04 im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt zu, holte am Deadline Day Aymen Barkok aus Mainz, um das Sorgenkind Kreativzentrum noch einmal zu verstärken. Was der Marokkaner bislang im königsblauen Trikot zeigte, lässt aber nicht vermuten, dass er bis vor Kurzem noch Bundesliga-Profi war. Sechsmal durfte er bislang für Schalke ran, konnte dabei aber rein gar nicht überzeugen.

Sein halbstündiges Debüt gegen Köln (0:1) sah noch vielversprechend aus. Danach aber wurde es ganz mau. Mit Ausnahme des 3:3 in Fürth, bei dem er wenigstens phasenweise überzeugte und seinen bislang einzigen Scorerpunkt sammelte, waren alle Einsätze des 26-Jährigen enttäuschend.

Kaum Aussicht auf Schalke-Zukunft

Regensburg wurde nun zum Tiefpunkt. Beim ohnehin peinlichen 0:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht stach er unter vielen schlechten Schalkern (hier mehr) noch negativ heraus. Kein Biss, keine Kreativität, stattdessen vermeidbare Ballverluste noch und nöcher. Unisono verteilten die Experten die Spielnote 6 an den Ex-Mainzer.

Bei noch fünf Pflichtspielen vor der Brust scheint schon jetzt praktisch ausgeschlossen, dass der FC Schalke 04 aus dem kurzen Gastspiel ein längerfristiges Engagement macht. Barkok hatte zunächst nur bis Saisonende unterschrieben, sein Vertrag läuft wieder aus. Mangels Argumenten dürfte das auch das Ende seiner äußerst kurzen S04-Zeit werden.