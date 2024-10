FC Schalke 04: Drama nimmt kein Ende – Winter-Wechsel unumgänglich?

Jahr für Jahr versucht der FC Schalke 04, seine größte Baustelle zu beheben. Viele verschiedene Kaderplaner haben sich daran schon versucht. Doch es will einfach nicht gelingen.

Auch 2024 quälen den FC Schalke 04 weiter Sorgen auf der Rechtsverteidiger-Position. Gelingt kein Turnaround mit dem vorhandenen Personal, muss sich Ben Manga in der Winter-Transferperiode erneut mit der Dauer-Baustelle auseinandersetzen.

FC Schalke 04: Sorgen rechts hinten lassen S04 nicht los

Jonjoe Kenny machte den S04 einst als Rechtsverteidiger glücklich. Doch er war nur geliehen, musste gehen. Seither wurde auf dieser Position unheimlich viel verschlissen. Reinhold Ranftl, William, Andreas Vindheim, Steven van der Sloot, Cedric Brunner, Brandon Soppy… manche überzeugten nur kurzzeitig, manche nicht einmal das. Die vielen Experimente mit positionsfremden Spielern gar nicht erst erwähnt.

+++ FC Schalke 04: Geraerts lässt S04 zappeln – und wird zum Problem bei der Trainersuche +++

Nun sollte Adrian Gantenbein die Baustelle endlich schließen. Doch davon ist er aktuell weit entfernt. Der Saisonstart des Schweizers war äußerst dürftig (hier mehr), nun ist er auch noch verletzt. Ein Hoffnungsträger rechts hinten ist Talent Taylan Bulut. Doch der muss in die Profirolle erst hineinwachsen, sich beweisen. Zudem war sein Profi-Debüt als Innenverteidiger gut genug, um womöglich dort vorerst weiter eingesetzt zu werden. Also ist es einmal mehr an Mehmet Aydin. Der sprang schon unzählige Male ein. So richtig glücklich wurde Schalke mit ihm aber nie.

Muss Ben Manga im Winter ran?

Auch 2024/25 startete der FC Schalke 04 mit drei Rechtsverteidigern in die Saison – und wieder wurde bereits nach wenigen Spielen klar: Die Lösung des Dauerproblems ist erst einmal nicht in Sicht. Alle hoffen, dass Gantenbein schnell wieder fit ist und dann auch den Turnaround hinkriegt. Oder dass sich Bulut langfristig dort etablierten kann. Doch das ist alles andere als sicher. Und selbst wenn: Anhaltende Verletzungssorgen auf der Position machen auch einen möglichst starken Backup zwingend nötig.

Mehr News:

Ändert sich nichts an der Situation, muss sich Ben Manga – wie seine Vorgänger – mit einer Verstärkung auf dem Winter-Transfermarkt auseinandersetzen. Trotz klammer Kasse wäre ein Wechsel stand jetzt fast schon unumgänglich.