Ex-Schalke-Kapitän sorgt für Sensation – Superstars verzweifeln komplett

Mit dem FC Schalke 04 ist er aufgestiegen, war einer der Helden der Königsblauen und hatte dann einen tränenreichen Abschied. Viele Fans werden vermutlich wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Victor Palsson.

Der ehemalige Schalke-Kapitän spielte danach in einigen anderen Ligen, ist mittlerweile in der zweiten englischen Liga unterwegs. Auf der Insel sorgte Palsson nun für eine große Sensation.

Ex-Schalke-Star Palsson sorgt für Sensation

Nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 ging es für Palsson im Sommer 2022 in die USA. Dort blieb er ein Jahr, ehe er zurück nach Europa zu KAS Eupen wechselte. Auch hier hielt es den Isländer nur eine Saison. Seit Juli 2024 steht er bei Plymouth Argyle unter Vertrag.

Palsson hatte beim britischen Zweitligisten schwierige Monate hinter sich, wo er zwischen Bank und Startelf wechselte. Mittlerweile gehört er fest zur Mannschaft, hat aber in der Liga große Probleme. Nach 30 Spieltagen droht der Abstieg in die 3. Liga. Plymouth steht nämlich auf dem letzten Platz und bräuchte schon eine starke Hinrunde, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Umso erstaunlicher ist es, was Palsson und Plymouth im britischen Pokal gelungen ist. Am Sonntag (9. Februar) war kein Geringerer als der FC Liverpool zu Gast in der 4. Runde. Das Star-Ensemble dachte vermutlich, dass es eine einfache Aufgabe wird. Doch der Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze.

Palsson schaltet Liverpool aus

Der ehemalige Schalke-Star und Plymouth schafften es tatsächlich, den FC Liverpool aus dem FA-Cup rauszuschmeißen. Ryan Hardie erzielte in der 53. Minute per Elfmeter den einzigen Treffer des Tages. Palsson kam rund 23 Minuten vor dem Ende rein und sollte die knappe Führung über die Zeit bringen – und schaffte das mit Erfolg.

Die Liverpool-Profis Darwin Nunez, Diogo Jota und Luis Diaz verzweifelten am Schlusslicht der zweiten Liga und fliegen somit überraschend aus dem Pokal raus. Es war wettbewerbsübergreifend erst die vierte Niederlage für den FC Liverpool, der in der Liga auf einem guten Weg Richtung Meisterschaft ist und in der Champions League die Ligaphase als Erster beendete. Nun aber folgte das blamable Aus im FA-Cup – und mit Palsson durfte ein Ex-Schalke-Spieler darüber jubeln.