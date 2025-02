FC Schalke 04: Van Wonderen packt nach Köln-Pleite über S04-Star aus – „Hat ihn mitgenommen“

Es war von beiden Teams kein gutes Spiel, doch der 1. FC Köln setzte sich am Ende mit einem knappen 1:0 gegen den FC Schalke 04 durch und feierte drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

Für den einzigen Treffer des Spiels sorgte dabei ausgerechnet ein Patzer des FC Schalke 04: Mehmet Aydins missglückte Klärungsaktion ließ die Kölner jubeln. Nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Kees van Wonderen zum jungen Türken, der sichtlich am Boden zerstört war.

FC Schalke 04: Aydin-Bock beschert Köln drei Punkte

Schlimmer kannst du deinen Geburtstag wohl nicht feiern. Mehmet Aydin feiert am 9. Februar seinen 23. Geburtstag, ist mit dem FC Schalke 04 beim 1. FC Köln zu Gast und wird zum großen Pechvogel. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff sah es nämlich so aus, als würde es mit einem torlosen Remis in die Kabinen gehen. Doch das S04-Eigengewächs sorgte dann für die Szene des Tages.

Nach einer Kölner Flanke von rechts wollte Aydin mit der Brust auf Torhüter Justin Heekeren zurücklegen. Doch die Ablage gerät zu kurz, hinter ihm stand Kölns Mainka und legte im Fünfmeterraum auf Teamkollege Downs. Der Stürmer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben, ließ das Rheinenergiestadion jubeln.

Aydin war am Boden zerstört, musste von seinen Teamkollegen aufgemuntert werden. Im gesamten Spiel hatte der Rechtsverteidiger viele Fehler, Unkonzentriertheiten und große Probleme, die sich nach seinem Mega-Bock noch vermehrten.

Van Wonderen spricht über Aydin

Auf der Pressekonferenz nach der Partie wurde Cheftrainer Kees van Wonderen gefragt, warum er Aydin zur Halbzeit nicht ausgewechselt hat. „Fehler passieren. Man will, dass er lernt, dass es trotzdem weitergeht“, sagte der Coach des FC Schalke 04 und fügte hinzu: „Aber es hat ihn in der zweiten Halbzeit schon mitgenommen, dann haben wir gewechselt.“

Nach 62 Minuten war das Spiel für Aydin beendet. Ein rabenschwarzer Tag für das Geburtstagskind, den er wohl so schnell nicht vergessen wird. Eigentlich spielt Aydin eine Position weiter vorne, musste gegen Köln jedoch auf der Rechtsverteidiger-Position aushelfen, da Taylan Bulut aufgrund einer Erkältung nicht zur Verfügung stand. Für Aydin kam dann Adrian Gantenbein in die Partie.