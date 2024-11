FC Schalke 04: Neuzugang begeistert van Wonderen – „Guten Eindruck gemacht“

Der FC Schalke 04 muss sich im Winter verstärken – da gibt es in Gelsenkirchen keine zwei Meinungen. Noch bevor das Transferfenster am Neujahrs-Tag öffnet, hat Kees van Wonderen jetzt den ersten Neuzugang begrüßen dürfen.

Tim Hoogland stößt als neuer Assistent ins Trainerteam des FC Schalke 04. Eine Verstärkung, über die sich van Wonderen freut und die in der Woche vor dem wichtigen Regensburg-Heimspiel (Sonntag, 13.30 Uhr) bereits erste Duftmarken auf dem Trainingsplatz hinterlassen konnte.

FC Schalke 04: Trainer von Neuzugang begeistert

Ab dem 1. Januar darf Ben Manga neue Spieler verpflichten. In der großen Not hat Schalke aber schon jetzt wichtige Bereiche verstärkt. Mit Youri Mulder ist ab Montag (11. November) ein Interims-Sportdirektor am Werk. Schon eine Woche zuvor durfte Tim Hoogland seine Arbeit als neuer Co-Trainer der Profis angehen.

Zwei Neuzugänge im operativen Geschäft, über die sich Kees van Wonderen freut. Besonders mit Hoogland wird er eng zusammenarbeiten und hat schon jetzt ein sehr gutes Gefühl über die Ergänzung seines Stabs: „Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Staff komplettieren können. Da bot sich die Chance, einen Trainer aus der eigenen Jugendabteilung zu nehmen, der obendrein ehemaliger Schalke-Spieler ist“, berichtet der Trainer über den Prozess.

„Zusammenarbeit fühlt sich schon jetzt sehr gut an“

Dann lobt er den Neuzugang über den grünen Klee: „Er hat in den Gesprächen einen sehr guten Eindruck gemacht. Wie er über Fußball denkt, wie er arbeiten will. Außerdem kennt er sich aus mit Schalke und den Jugendspielern. Und dann passt er auch noch sehr gut zu den anderen Mitgliedern des Trainerstabs. Die Zusammenarbeit fühlt sich schon jetzt sehr gut an.“

Nun muss das Ganze möglichst schnell auch sportliche Früchte tragen. Bestenfalls schon am Sonntag gegen Schlusslicht Jahn Regensburg.