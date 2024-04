Ex-Schalke-Stars am Boden zerstört – großer Traum in letzter Sekunde geplatzt

Der große Traum des RCD Mallorca ist geplatzt – und damit auch der Traum der beiden Ex-Schalker Matija Nastasic und Omar Mascarell. Im Finale des spanischen Pokals unterlag der Insel-Klub den Basken von Athletic Bilbao im Elfmeterschießen.

Damit verpasst der RCD Mallorca den zweiten Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte und gleichzeitig die riesige Gelegenheit im kommenden Jahr in der Europa League zu spielen. Eine bittere Geschichte für die zwei Ex-Schalke-Stars.

Ex-Schalker erleben Drama im spanischen Pokal

Völlig überraschend war der Tabellenfünfzehnte der spanischen La Liga in diesem Jahr ins Finale der Copa del Rey eingezogen. Im Halbfinale besiegten die Mallorquiner den spanischen Top-Klub Real Sociedad im Elfmeterschießen.

Im Finale wartete nun am Samstagabend nicht etwa Real Madrid oder der FC Barcelona, sondern Athletic Bilbao, Fünfter der spanischen Liga. Damit stiegen die Chancen auf den Überraschungssieg des RCD Mallorca gewaltig – und zunächst sah auch noch alles danach aus.

In der 21. Minute ging Mallorca durch Dani Rodriguez in Führung. Diese hielt bis kurz nach dem Seitenwechsel: Sancet (50.) schlug für Bilbao zurück. In der Folge rannte Bilbao an, doch Mallorca hielt stand, rettete sich erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Dort versagten den Mallorquinern dann aber die Nerven.

Nastasic eingewechselt, Mascarell machtlos

Erst scheiterte Manu Morales an Bilbaos Keeper Julen Agirrezebala, dann schoss Nemanja Radonjic weit über das Tor. Bilbao hingegen blieb eiskalt und verwandelte alle Elfmeter. Damit war der Traum vom Titel und der Europa League geplatzt.

Nastasic, der von 2015 bis 2021 für Schalke spielte, wurde in der 105. Minute eingewechselt. Omar Mascarell (2018 bis 2021 bei Schalke) saß über 120 Minuten auf der Bank und konnte beim Drama nur machtlos zusehen.