Ex-Schalker im Tal der Tränen – bitteres Schicksal wohl endgültig besiegelt

Mit dem FC Schalke 04 sind Sebastian Polter und Tim Skarke bereits im Mai vergangenen Jahres in die zweite Bundesliga abgestiegen. Nun droht den beiden Ex-Knappen erneut dieses bittere Schicksal. Sechs Spieltage vor Schluss ist der SV Darmstadt kaum noch zu retten.

Schon vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 war klar: Sollte das schiefgehen, lässt sich der Absturz in die Zweitklassigkeit wohl kaum mehr verhindern. Nach dem Debakel in Mainz (0:4) wird es für den SVD und die beiden Ex-Schalker ganz, ganz eng.

Ex-Schalker mit heftiger Klatsche im Keller-Duell

Schon in der letzten Woche verpasste der SVD im Keller-Duell in Bochum (2:2) einen wichtigen Dreier, nun haben die Lilien im zweiten Abstiegskracher binnen sechs Tagen eine deftige Klatsche hinnehmen müssen.

Nach 90 Minuten hieß es 0:4 aus Darmstädter Sicht. Von Beginn an waren die Hausherren das tonangebende Team, der SVD war trotz einiger Tor-Möglichkeiten nahezu chancenlos. Skarke stand die gesamten 90 Minuten auf dem Platz, Polter kam eine Viertelstunde vor Schluss in die Partie.

Der Ex-Schalker Skarke und S04-Leihgabe Polter konnten in den vergangenen Wochen immer mal wieder wichtige Akzente für den Tabellenletzten der Bundesliga setzen. Doch auch ihnen gelang in Mainz wenig bis gar nichts.

Erneuter Abstieg nur noch eine Frage der Zeit

Nach der Niederlage im Keller-Duell haben die Lilien nun ganze neun Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Dazu ist auch die Tordifferenz des Aufsteigers deutlich schlechter. Bei nur noch sechs verbleibenden Partien in dieser Saison scheint die Rettung kaum mehr möglich. In Südhessen wird man sich wohl schon auf die zweite Liga vorbereiten.

Für Skarke und Polter, die bereits mit S04 in der vergangenen Saison abgestiegen sind, rückt der zweite Abstieg innerhalb von zwölf Monaten immer näher. Ein bitterer Nachmittag für die beiden Offensiv-Akteure.