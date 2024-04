FC Schalke 04: Assan Ouedraogo vor Entscheidung – Top-Klub mit irrem Plan

Bei Assan Ouedraogo steht eine große Entscheidung an – und jeder Fan des FC Schalke 04 ahnt schon, wie das endet. Kaum einer hat noch Hoffnung auf einen Verbleib des Ausnahmetalents.

Im Sommer, darauf deutet alles hin, wird er den FC Schalke 04 verlassen. Eine Ausstiegsklausel wohin? Auch diese Entscheidung dürfte bald fallen. Ein Top-Klub macht im Werben um Ouedraogo jetzt ernst.

FC Schalke 04: Assan Ouedraogo nach Mailand?

Seit er acht Jahre alt ist, trägt Assan Ouedraogo blauweiß. Nun wird sich die Ära wohl dem Ende neigen. Ausgestattet mit einer Ausstiegsklausel, wird das Juwel Schalke im Sommer wohl verlassen. Zu talentiert ist er für den Zweitliga-Keller – und S04 braucht die Kohle. Am Verlust zweifelt keiner mehr. Wohin es den 17-Jährigen verschlägt, ist allerdings noch völlig offen.

Im Werben um den gebürtigen Mülheimer gelten die Bundesliga-Riesen Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt als besonders engagiert. Doch auch der AC Mailand hat schon länger ein Auge auf Ouedraogo geworfen. Nun intensiviert der italienische Topklub seine Bemühungen noch einmal, berichtet das Portal „Calciomercato“.

Mailand will Preis drücken

Nach den guten Erfahrungen mit Malick Thiaw will sich Milan den nächsten Schalker angeln. Dem Bericht zufolge schielt der AC dabei aber darauf, den Preis für das Talent noch etwas zu drücken. Ein mutiges Unterfangen, denn die Ausstiegsklausel ist durch den Zweitliga-Absturz des FC Schalke 04 schon vergleichsweise niedrig (7 Millionen für deutsche Klubs, für ausländische etwas mehr).

Laut „Calciomarcato“ gibt es auch in Italien Mitbewerber um Assan Ouedraogo. Auch Stadtrivale Inter Mailand sowie der SSC Neapel sollen hinten dem Schalke-Juwel her sein. Die Fülle an finanzstarken Kandidaten dürfte auch die letzte Hoffnung auf einen Verbleib erlöschen lassen.