FC Schalke 04: Geraerts weckt Hoffnung – auf diesen Moment wartet S04 seit Monaten

Wie kommt der FC Schalke 04 aus der Länderspielpause? Setzt man gegen den Karlsruher SC seine starke Heimserie fort oder knüpft man an die desaströse Leistung gegen Hertha BSC Berlin (hier mehr dazu lesen) an? Die Antwort gibt es am Ostersonntag (31. März) in der Veltins-Arena zu sehen.

Zwei Wochen hatte Karel Geraerts nun Zeit, um sich mit seinen Spielern auf die anstehende Begegnung vorzubereiten. Ein Hoffnungsschimmer könnte Assan Ouedraogo sein. Denn er steht beim FC Schalke 04 endlich wieder vor einem Startelf-Einsatz!

FC Schalke 04: Schließt sich der Kreis?

Ausgerechnet das Hinspiel gegen den Karlsruher SC war das letzte Mal, dass Schalkes Mega-Talent zuletzt in der Startelf stand. Beim Debüt von Karel Geraerts als S04-Coach spielte Ouedraogo 90 Minuten, konnte die 0:3-Niederlage aber nicht verhindern.

Im anschließenden Spiel gegen Hannover kam er von der Bank, ehe er sich eine Oberschenkelverletzung zuzog. Diese kurierte er aus, reiste zur U17-WM nach Indonesien – und kehrte mit einem Syndesmosebandriss zurück. Eine monatelange Pause war die Folge. Der FC Schalke 04 musste ohne Ouedraogo auskommen.

Assan Ouedraogo ist wieder einsatzbereit. Foto: IMAGO/pmk

Erst vor der Länderspielpause feierte der Mittelfeldspieler in der Hauptstadt sein (Kurz-)Comeback. Gegen Karlsruhe könnte sich nun der Kreis schließen, die Leidenszeit endgültig enden.

Geraerts spricht über Ouedraogo

„Ich hatte ein Gespräch mit Assan, er ist bei 80 bis 90 Prozent“, erklärte Geraerts vor im Vorfeld der Partie. Dann schob er hinterher: „Ich habe ihn bei meinen Planungen für Sonntag im Kopf.“ Es könnte also das Comeback in der Startelf geben.

Der 17-Jährige könnte dem Spiel der Knappen eine vielfach vermisste Komponente geben. Mit seiner Technik und der Unbekümmertheit eines Teenagers ist er immer für eine gefährliche Aktion gut. Zudem kann er mit seiner Spielweise die Fans mitreißen – auch das schafften die Knappen zuletzt nicht immer.

Dementsprechend hoffen viele Fans, dass sie Ouedraogos Namen am Sonntag auf dem Spielberichtsbogen des FC Schalke 04 lesen werden. Eine weitere Niederlage gegen Karlsruhe könnte die Knappen endgültig zurück in den Keller ziehen.