FC Schalke 04: Matthew Hoppe wird zum Rätsel – Ex-S04-Talent wechselt schon wieder den Klub

Er galt als einziger Lichtblick in der Alptraum-Abstiegssaison des FC Schalke 04. Nur, weil es finanziell unumgänglich war, gab man Matthew Hoppe zähneknirschend ab. Für Schalke ein schwerer Verlust – für Hoppe der Anfang einer heftigen Talfahrt.

Aus der verheißungsvollen Karriere ist ein Rätsel geworden. Das einstige Juwel des FC Schalke 04 strauchelt von Reservebank zu Reservebank. Fast unbemerkt hat er nun erneut den Klub gewechselt. Wird er nun endlich glücklich?

FC Schalke 04: Matthew Hoppe mit nächstem Wechsel

Er war gerade volljährig geworden, als Matthew Hoppe 2019 den Sprung über den großen Teich wagte. Ab dann ging alles ganz schnell. Auf Schalke wirbelte er durch die U19, stieg nur ein Jahr später zur U23 auf und debütierte nur wenige Monate darauf bei den Profis. Während es bei fast allen anderen Schalkern desaströs lief, wurde der US-Boy zum Lichtblick der tragischen Abstiegssaison.

Heute ist von diesem Lichtblick kaum noch etwas übrig. Nachdem Schalke seinen Youngster notgedrungen verkaufte, ging es für Hoppe nur noch bergab. Aus dem geplanten Karriere-Boost wurde ein Karriere-Knick (hier mehr). Ein Jahr saß er beim RCD Mallorca fast durchweg auf Bank oder gar Tribüne. In der Angst, das große Ziel WM 2022 zu verpassen, nahm er nach einem Jahr Reißaus und wechselte nach England.

Auch in England nicht gefragt

Doch beim FC Middlesbrough wurde es kein Stück besser. Er pendelte zwischen Profi-Bank und Stammplatz in der Reservemannschaft – und verpasste deshalb die Weltmeisterschaft doch. Im Tal der Tränen versuchte er es im neuen Jahr erneut. Doch beim englischen Zweitligisten sah er keine Schnitte. So zieht er nun nach nur gut fünf Monaten erneut weiter.

Still und heimlich verließ das er am Deadline Day England und zog nach Schottland weiter. Per Leihe wurde er an den Hibernian FC abgegeben. Dort soll er nun endlich sein Glück finden – oder wenigstens wieder regelmäßig Fußballspielen.

Seit dem Abschied vom FC Schalke 04 hat Matthew Hoppe, rechnet man die Minuten zusammen, mickrige zweieinhalb Profispiele absolviert. Und das in anderthalb Jahren. Nun dürfte die Stunde der Wahrheit gekommen sein. Landet er auch in Schottland auf der Bank, sieht es mit einer großen Karriere ziemlich düster aus.