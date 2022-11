FC Schalke 04: Ex-Juwel kassiert heftigsten Rückschlag seines Lebens – trotzdem gibt es plötzlich Hoffnung

Seine noch junge Karriere gleicht nach wenigen Jahren einem Auf und Ab. Beim FC Schalke 04 betrat er die Profi-Bühne. Trotz Abstiegs 2021 war er einer der wenigen Hoffnungsträger für die Zukunft. Eine Rolle, die er nicht erfüllen durfte.

Stattdessen entschied sich der FC Schalke 04 dazu, Matthew Hoppe zu verkaufen. Für den US-Amerikaner begann eine pechschwarze Zeit, die jüngst im bittersten Rückschlag seines Lebens endete. Doch nur kurze Zeit später gibt es für ihn wieder Hoffnung.

FC Schalke 04: Ex-Juwel Hoppe ignoriert

Gespannt hatte Hoppe in den vergangenen Tagen in seine Heimat geblickt. Dort gab US-Nationaltrainer Gregg Berhalter seinen Kader für die WM 2022 bekannt. Als er zu den Angreifern kam, folgte die brutale Enttäuschung für Hoppe – er wurde nicht nominiert.

Dabei hatte er noch im Oktober in der letzten WM-Quali-Partie spielen dürfen. Doch damit zollt der Ex-Spieler des FC Schalke 04 seinem tiefen Fall Tribut. Denn seit Hoppe nicht mehr für die Knappen kickt, ging es für ihn stetig bergab.

Hoppe sucht seine Form

Für rund 3,5 Millionen Euro holte ihn RCD Mallorca im Sommer 2021 nach Spanien. Ein Wechsel, der sich nicht auszahlte. Sieben Kurzeinsätze bestritt er in einem Jahr, über einen eigenen Treffer jubeln durfte er gar nicht. Ein Neustart musste her.

Der sollte in England gelingen. Der US-Boy wechselte zum FC Middlesbrough in die zweite Liga. Aber auch dort lief bisher nicht viel zusammen. Nach zwei Kurzeinsätzen wurde er sogar in die U21 abgeschoben. Dort konnte er immerhin so manchen Treffer bejubeln und scheint nun auch bei den Profis wieder Beachtung zu finden.

FC Schalke 04: Hoffnung für Hoppe

Ende Oktober stand er nach langer Zeit überhaupt erst wieder im Kader. Unter der Woche und jüngst am Samstag (12. November) durfte er dann auch wieder Spielen. Zwar nur als Joker, aber immerhin: Der Zug ist für ihn noch nicht abgefahren.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Aufstiegskandidat Norwich City schrieb er auf Instagram: „Riesige Leistung von den Jungs & glücklich, heute ein paar Minuten bekommen zu haben.“ Es scheint so, als müsste Hoppe trotz Nicht-Nominierung im Winter nicht auf Fußball verzichten. In der zweiten englischen Liga wird nämlich durchgespielt. Und der Ex-Spieler des FC Schalke 04 scheint endlich wieder zur Mannschaft zu gehören.