Schalke – Mainz: Reis spricht vor Duell Klartext – „Wird nichts dagegensprechen“

In der Bundesliga stehen englische Wochen an. Am Mittwoch (9. November, 20.30 Uhr) kommt es zum Duell zwischen Schalke – Mainz.

Vor der Partie Schalke – Mainz am 14. Spieltag sprach S04-Cheftrainer Thomas Reis Klartext.

Schalke – Mainz: Reis spricht vor Duell Klartext

Gegen Werder Bremen (1:2) kassierte Schalke die siebte Ligapleite in Folge – trotz starker Leistung. Von Beginn an spielten die Königsblauen tollen Fußball, erarbeiteten sich viele Torchancen und gingen sogar in Führung. Der Treffer von Alex Kral wurde dann allerdings aufgrund einer Abseitsposition von Kenan Karaman nicht gegeben.

Eine ähnliche Leistung erhoffen sich viele Fans der Knappen jetzt auch gegen den 1. FSV Mainz 05. Daher wird Cheftrainer Thomas Reis auch nichts an der Startaufstellung ändern.

„Planung hat man immer im Kopf und schaut sich das letzte Spiel an: Was war gut, was war weniger gut, wo kann man auf jeden Fall noch nachlegen? Von der Seite habe ich gewisse Dinge im Kopf, aber es wird nichts dagegensprechen, mit derselben Mannschaft aufzulaufen. Das war eine Leistung, die sehr ansprechend war“, so Reis auf der Pressekonferenz am Dienstag vor der Partie.

Schalke – Mainz: Selbe Startelf wie gegen Bremen?

Heißt: Der Neu-Trainer wird dieselbe Startelf aufstellen, die gegen Bremen gespielt hat. Brunner, Yoshida, Matriciani und Mohr stehen in der Verteidigung. Davor spielen Kral und Krauß. Im offensiven Mittelfeld sollen Bülter, Mollet und Karaman dann gemeinsam mit Terodde wieder für Tore und die ersten drei Punkte nach langer Zeit sorgen.

Sorge gab es bei Bülter, der in Bremen verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Doch Reis gibt Entwarnung: „Bülter hat die letzten Trainingseinheiten komplett absolviert, so dass seinem Einsatz nichts im Wege steht.“

Im Kasten steht weiterhin Alexander Schwolow. Ersatzkeeper Ralf Fährmann fehlte gegen Bremen, Justin Heekeren saß dafür zum ersten Mal auf der Ersatzbank. Gegen Mainz wird Fährmann erneut fehlen.