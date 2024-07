Schalke 04 findet mit Hojlund nächstes Puzzleteil – jetzt stellen sich alle Fans nur eine Frage

Sportdirektor Marc Wilmots und Chef-Kaderplaner Ben Manga waren in diesem Sommer bereits enorm fleißig – ganze elf (externe) Neuzugänge hat der FC Schalke 04 schon präsentiert. Von erfahrenen Stars bis hin zu jungen, vielversprechenden Talenten ist bis dato alles dabei.

Ob für das Tor, die Defensive, das Mittelfeld oder für den Angriff: Schalke 04 hat überall auf- und nachgerüstet. Noch knapp drei Wochen sind es bis zum Zweitliga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 03. August, 20.30 Uhr). Für Chefcoach Karel Geraerts wird es in den nächsten Tagen also darum gehen, eine Startelf für den ersten Spieltag zu formen.

Welcher Neuzugang wird gleich am ersten Spieltag in der Startelf von Schalke 04 spielen?

Schalke 04: Volle Neuzugang-Power in der Startelf?

Vieles dürfte auch davon abhängen, mit welchen System Geraerts in die neue Saison starten wird. Derzeit deutet vieles auf eine defensive Dreierkette, einem Fünfer-Mittelfeld und einem Doppelsturm hin. Das 3-5-2 ist Geraerts‘ Lieblingssystem, dazu hat er es auch in den bisherigen Testspielen spielen lassen.

Mit Blick auf die Neuzugänge dürften drei Neue einen Startplatz nahezu sicher haben: Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, rechter Schienenspieler Adrian Gantenbein und Sturmrakete Moussa Sylla. Die drei Akteure haben in der Vorbereitung bisher überzeugt und wurden als klare Stammspieler geholt. Vor allem für Hoffmann dürfte das erste Spiel im neuen Wohnzimmer ganz speziell werden: Es geht direkt gegen seinen Ex-Klub.

Gleiches gilt auch für Anton Donkor, den Königsblau für die linke Schiene geholt hat. Sein Stammplatz ist wohl noch nicht ganz in Stein gemeißelt. Sollte Derry John Murkin jedoch für die Innenverteidigung eingeplant sein, wird auch er in der Anfangsformation stehen. Hinter Amin Younes steht auch noch ein kleines Fragezeichen – der Routinier zeigte gute Leistungen in den Testspielen und darf sich auch berechtigte Hoffnungen auf ein Startelf-Einsatz gegen Braunschweig machen.

Setzt Geraerts direkt auf die Youngsters?

Mit Felipe Sanchez (20), Martin Wasinski (20) und Emil Hojlund (19) konnte sich der S04 die Dienste von drei absoluten Top-Talenten aus dem Ausland sichern. Alle drei Spieler verfügen zweifelsohne über ein großes Potenzial. Dennoch bleibt abzuwarten, wie schnell die Youngsters sich an die zweite Liga und den deutschen Fußball gewöhnen können.

Während Sanchez wohl noch eine Weile länger brauchen wird, sind Wasinski und Hojlund schon für Spieltag eins eine Startelf-Option. Im Laufe der Saison werden sich die drei Akteure früher oder später einen Stammplatz ergattern können. Für den Saisonbeginn steht hinter ihnen jedoch noch ein Fragezeichen.

Fakt ist: Mit Murkin, Tomas Kalas, Paul Seguin, Ron Schallenberg und Neu-Kapitän Kenan Karaman sind fünf Spieler aus der vergangenen Saison nahezu sicher gesetzt. Auch Hoffmann, Gantenbein und Sylla werden starten. Die restlichen drei Positionen könnten ebenso an Neuzugänge gehen. Die nächsten und letzten Wochen der Vorbereitung dürften einen großen Einfluss auf die Startelf von Geraerts nehmen.