FC Schalke 04: Fans dreht sich der Magen um – diese Frage können sie einfach nicht mehr hören

Neue Saison, alte Diskussion! Beim FC Schalke 04 ist alles wie beim Alten. Und es wird sich vermutlich auch niemals ändern. Vor Beginn der Vorbereitung wurde deutlich gemacht, dass Ralf Fährmann nicht zur Mannschaft gehört. Der Torhüter soll den Verein – geht es nach den Verantwortlichen – am besten verlassen.

Daher wird Fährmann auch nicht mit den beiden anderen Keepern um die Position im Tor konkurrieren können. Diese Entscheidung beim FC Schalke 04 ist noch nicht gefallen. Cheftrainer Karel Geraerts wird erst vor dem Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig bekannt geben, wer die neue Nummer eins ist. Es ist eine Frage, die die Fans langsam nicht mehr ertragen können.

FC Schalke 04: Wer wird die neue Nummer 1?

Wer wird gegen Braunschweig im Tor stehen? Diese Frage ist noch nicht beantwortet worden – wird sie aber schon bald. Thorben Hoffmann und Justin Heekeren duellieren sich derzeit beim FC Schalke 04 um die Nachfolge von Marius Müller, der zum VfL Wolfsburg wechselte.

Dabei deutete Cheftrainer Karel Geraerts vor einigen Wochen noch an: „Thorben wurde geholt, um die Nummer 1 zu sein.“ Eine deutliche Ansage des Belgiers.

Doch endgültig ist noch nichts. Geraerts hat sich noch nicht festgelegt. „Wir entscheiden vor dem Spiel gegen Braunschweig“, sagte der Cheftrainer der Königsblauen am Mittwoch (23. Juli) nach dem Training.

Heekeren gegen Enschede im Tor

In den Testspielen will Geraerts beiden Torhütern die gleiche Anzahl an Spielminuten geben. Deshalb wird Justin Heekeren beim letzten Test gegen Twente Enschede am Mittwoch (24. Juli, 18.30 Uhr) im Tor stehen. „Wir haben noch ein Spiel am Mittwoch. Dort wird Justin spielen und dann werde ich entscheiden. Dann haben alle dieselben Minuten gehabt“, betont Geraerts.

Hoffmann stand gegen den FC Utrecht (0:2) im Kasten und patzte beim zweiten Gegentreffer, als er einen Kullerball durch die Beine flutschen ließ. Für Geraerts aber kein Grund zur Panik: „Ja, das war sehr unglücklich, aber auch kein Drama.“

Sollte Heekeren, der bislang eine gute Vorbereitung spielt, auch gegen Enschede überzeugen, steht Geraerts vor einer enorm schwierigen Entscheidung. So oder so wird diese Torwart-Debatte den S04 noch weiter beschäftigen – es sei denn, einer der beiden Torhüter lässt es nicht zu, dass es so weit kommt. In den vergangenen Jahren gab es nämlich etliche Diskussionen um den Keeper der Knappen…