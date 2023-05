FC Schalke 04: Unbeschreibliche Szenen – das passierte unmittelbar nach Abpfiff im S04-Fanblock

Diesen Moment werden alle Königsblauen des FC Schalke 04 so schnell nicht vergessen. Mit dem spätesten Tor der Bundesliga-Geschichte holte der FC Schalke 04 in Mainz (3:2) einen irre wichtigen Sieg.

Der Jubelschrei nach Tor und Abpfiff dürfte bis nach Gelsenkirchen zu hören gewesen sein. Als der sich legte, spielten sich im Fanblock des FC Schalke 04 hochemotionale Szenen ab. DERWESTEN-Reporter Omar Ali stand mittendrin.

FC Schalke 04 siegt in Mainz: Fans von Gefühlen übermannt

Der Heimsieg gegen Bremen ließ die Arena beben. Doch alle wussten: Ohne einen Dreier in Mainz war er wohl für die Katz. Mit einem Hammer-Restprogramm vor der Brust MUSSTE Schalke dieses Auswärtsspiel gewinnen. Schalke tat es. Und wie.

In der 90.+12 Minute drückte der eiskalte Marius Bülter einen äußerst umstrittenen Elfmeter über die Linie. 3:2. Gewonnen. Spätestens jetzt war klar, wie viele S04-Fans nach Mainz gereist waren. Fast das halbe Stadion sprang auf, drehte völlig durch, lag sich in den Armen, schrie, jubelte. Mittendrin: DERWESTEN-Reporter Omar Ali. Nach Abpfiff dachte nicht nur er an das Spiel in Sandhausen. Dort hatten sich im Aufstiegskampf vor einem Jahr ähnlich wilde Szenen abgespielt. Es war ein Meilenstein zum Zweitliga-Titel und Wiederaufstieg.

Tränen im Schalke-Block

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sah Omar Ali Gefühlschaos. Menschen weinten hemmungslos, während neben ihnen noch immer Siegestänze getanzt wurden. „Heute Abend werden viele Kinder gezeugt“, sagt ein S04-Fan. Ein anderer verspricht: „Mein erster Sohn wird Marius heißen.“ Schon vorher hatte Ultra-Vorsänger Dennis beeindruckt ein Lob ausgesprochen. Selbst die Sitzplätze hatten 90 Minuten ihren Klub lautstark unterstützt und zum verdienten Sieg geschrien.

Sollte der FC Schalke 04 am Ende doch nicht absteigen – mit dem Blick auf die Hinrunde wäre es eine absolute Sensation. Selbst die meisten S04- Fans hatten ihren Verein resigniert totgesagt. Jetzt lebt er wieder, kann es aus eigener Kraft schaffen. Glücksgefühle, die man als leidgeprüfter Knappe in der Form in den letzten Jahren nur sehr, sehr selten erlebt hat.