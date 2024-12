FC Schalke 04: Schallende Ohrfeige für S04-Star – war’s das endgültig?

Tobias Mohr sollte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen. Als sich kein Abnehmer fand, bekam er eine zweite Chance, nutzte sie eindrucksvoll und gehört in dieser Saison zu den besten Schalkern.

Ganz anders lief es für Lino Tempelmann. Auch er sollte im Sommer gehen, auch er blieb. Doch im Gegensatz zu Mohr erlebt der Mittelfeldmann erneut eine Saison zum Vergessen. Nun kassiert er eine schallende Ohrfeige von Trainer Kees van Wonderen. Ein Winter-Wechsel rückt jetzt ganz nah.

FC Schalke 04: Ohrfeige für Lino Tempelmann

Es ging schon alles andere als gut los. Die ersten sechs Spiele der Saison verpasste Tempelmann mit einer Knieverletzung. Dann kehrte er zurück, überzeugte allerdings wieder nicht. Im November wurde er endgültig zum Dauer-Bankdrücker, durfte bestenfalls in den Schlussminuten ran. Dann die nächste Klatsche. Überraschend wurde er vom S04-Coach nicht für das Spiel in Paderborn (4:2) nominiert.

Stattdessen musste er für die U23 gegen den SC Wiedenbrück ran. Der 25-Jährige machte das beste draus, sah die Degradierung als Chance, schmiss sich rein. Er gehörte beim 3:1-Befreiungsschlag der Fimpel-Elf zu den besten Männern auf dem Platz, legte einen Treffer auf und kassierte anschließend ein Sonderlob von Kees van Wonderen.

„Jakob war sehr zufrieden mit ihm, ich war es auch“

„Ich war selbst beim Spiel und es war toll zu sehen, wie er seine fußballerischen Qualitäten und seine Ruhe im Spiel einbringen konnte. Jakob war sehr zufrieden mit ihm, ich war es auch. Das haben wir ihm nach dem Spiel auch mitgeteilt“, sagte der Niederländer. Fimpel wurde sogar noch deutlicher: „Wie Lino gegen Wiedenbrück gegen den Ball gearbeitet hat, das war bemerkenswert. Er hat sich im Spiel total verausgabt, dazu noch gute Aktionen in der Vorwärtsbewegung gehabt. Da kann man nur Danke sagen. Lino ist ein Super-Spieler, aber die Situation hier bei uns so anzunehmen, das ist schon stark. Er hat vorher nicht mit uns trainiert“, sagte er. Hier mehr dazu.

Nach so einer Ansage dürfte Tempelmann besten Mutes gewesen sein, gegen Fortuna Düsseldorf wieder nominiert zu werden. Doch Pustekuchen! Auch gegen F95 verzichtete van Wonderen auf den Mittelfeldspieler. Eine schallende Ohrfeige für den Mann, der sich so reingehängt hatte, um in der U23 ein Ausrufezeichen zu setzen. Das Bewerbungsschreiben scheint dem Trainer des FC Schalke 04 nicht genug gewesen zu sein. Entsprechend bedient dürfte Lino Tempelmann über diese Nachricht gewesen sein.

Damit rückt ein Winter-Abgang immer näher. Tempelmann gehört zwar nicht zur Fünf-Mann-Streichliste des FC Schalke 04. Wenn ein Interessent kommt, würde Königsblau ihm wohl dennoch keine Steine in den Weg legen. Mit der zweiten Schelle in einer Woche dürfte der Münchener seine Bemühungen, Schalke zu verlassen, noch einmal intensivieren. Die Botschaft nämlich ist klar: Hier spielst du aktuell keine Rolle.