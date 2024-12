FC Schalke 04: Spieler und Trainer geraten bei IHM ins Schwärmen – folgt jetzt die Wende?

Für die Fans des FC Schalke 04 gab an diesem Wochenende allen Grund zur Freude. Ihre Mannschaft setzte sich am Freitag (6. Dezember) beim Tabellenführer aus Paderborn mit 4:2 durch – und zeigte dabei wohl die bislang beste Saisonleistung.

Überschattet von diesem Erfolg glänzte an diesem Wochenende ein Profi des FC Schalke 04 an anderer Ort und Stelle. Er sorgte bei seinen Trainern und Mitspielern für großes Staunen – muss S04-Coach Kees van Wonderen jetzt wieder mit ihm planen?

FC Schalke 04: Tempelmann spielt in U23 groß auf

Die Schalker U23-Mannschaft feierte mit dem 3:1-Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück einen immens wichtigen Erfolg im Abstiegskampf der Regionalliga West. Überragender Akteur auf Seiten der Königsblauen: Lino Tempelmann! Der 25-Jährige hatte es einen Tag zuvor nicht in den Kader der Schalker Profis geschafft, half deswegen in der Mannschaft von Jakob Fimpel aus – und überzeugte auf Anhieb.

„Wie Lino gegen Wiedenbrück gegen den Ball gearbeitet hat, das war bemerkenswert. Er hat sich im Spiel total verausgabt, dazu noch gute Aktionen in der Vorwärtsbewegung gehabt. Da kann man nur Danke sagen. Lino ist ein Super-Spieler, aber die Situation hier bei uns so anzunehmen, das ist schon stark. Er hat vorher nicht mit uns trainiert“, schwärmt der U23-Coach gegenüber der „WAZ“.

Tempelmann gegen Düsseldorf zurück im S04-Kader?

Worte, die auch Kees van Wonderen gefallen dürften. Tempelmann, der im vergangenen Sommer eigentlich schon auf dem Abstellgleis stand und sogar schon seine Trikotnummer zehn abgeben musste, könnte nun erneut seine Rückkehr in den Profikader feiern. In dieser Saison kommt der 25-Jährige bislang auf fünf Zweitligaeinsätze, zuletzt sanken seine Einsatzminuten jedoch stetig.

Im kommenden NRW-Duell gegen Fortuna Düsseldorf (14. Dezember) könnte Tempelmann also wieder in den Profikader zurückkehren. Ein Startelfeinsatz dürfte dabei, angesichts der starken Mannschaftsleistung in Paderborn, jedoch noch nicht herausspringen.