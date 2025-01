Hammer-Rückkehr von Ex-Schalke-Star! S04-Fans den Tränen nahe

Beim FC Schalke 04 avancierte er in wenigen Monaten zum Publikumsliebling. Mit seinem Kampf auf dem Platz und der Liebe zum Verein spielte er sich in die Herzen der Fans. Die bittere Trennung tat allen weh, unter Tränen verabschiedete er sich. Die Rede ist von Tom Krauß.

Jetzt kehrt Tom Krauß zurück nach Deutschland, in die Bundesliga und das ausgerechnet zum VfL Bochum. Sein Wechsel zum Revierrivalen tut einigen Fans mächtig weh. Ihn dort spielen zu sehen, macht sie wütend und traurig.

Ex-Schalke-Star Krauß vor Bundesliga-Rückkehr

Von 2022 bis 2023 spielte Tom Krauß per Leihe bei seinem Herzensverein Schalke. Hätte Königsblau die Klasse damals gehalten, wäre Krauß geblieben. Dann hätte eine Kaufpflicht gegriffen. Doch Schalke stieg ab, konnte sich eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers aber nicht leisten.

Und so ging es für Krauß zunächst zurück zu RB Leipzig und dann weiter zum FSV Mainz 05. Der Bundesligist legte fünf Millionen Euro für den 23-Jährigen auf den Tisch. Zunächst war er dort gesetzt, doch unter Trainer Bo Henriksen spielte er dann kaum noch eine Rolle.

+++ Große Sorgen um Ex-Schalke-Talent! Es ist einfach nicht zu fassen +++

Im Sommer ging es für Krauß deshalb weg aus Mainz. Per Leihe wechselte er in die zweite englische Liga zu Luton Town. Dort ist Krauß Stammspieler, kämpft mit den Engländern gegen den Abstieg – und dennoch soll er noch in diesem Winter wieder gehen.

S04-Fans sauer und traurig

Übereinstimmenden Berichten zufolge bricht er seine Leihe zu Luton ab und wechselt zurück in die Bundesliga zum VfL Bochum. Demnach soll der 23-Jährige in der Rückrunde die abstiegsbedrohte Truppe aus dem Ruhrgebiet unterstützen. Dazu passt: Mit Hecking steht ein Trainer an der Seitenlinie, den er schon aus Nürnberg kennt.

Das könnte dich auch interessieren:

Für die Schalke-Fans ist der Wechsel von Krauß zu Bochum ein Schlag ins Gesicht. „Tom Krauß wechselt nach Bochum, ich könnte heulen… Ist das traurig“, schreibt beispielsweise ein S04-Anhänger bei „X“.