Bei Hoffenheim – Dortmund: Star sorgt für Klub-WM-Hammer

Die Partie Hoffenheim – Dortmund stand vor Beginn im Zeichen der Gegensätze: Während die einen dringend Punkte für den Klassenerhalt holen wollten, mussten die anderen punkten, um doch noch das internationale Geschäft klarmachen zu können.

Während des Spiels Hoffenheim – Dortmund sorgte jedoch ein Akteur mit einer pikanten Aussage für Aufsehen. Tom Bischof, der gegen den BVB nicht auf dem Platz stand, bestätigte einen Wechsel-Hammer.

Bei Hoffenheim – Dortmund: Bischof bestätigt Klub-WM-Hammer

Schon seit mehreren Wochen steht fest, dass es Bischof nach der laufenden Saison zum deutschen Rekordmeister nach München ziehen wird. Die Bayern haben den Youngster der TSG zur kommenden Spielzeit ablösefrei verpflichtet. Doch in den letzten Wochen stellte sich rund um den Youngster vor allem eine Frage: Wann schlägt der Mittelfeldakteur in München auf?

Die Bayern spielen – wie auch der BVB – im Sommer die Klub-WM, an der die größten und erfolgreichsten Klubs der Welt teilnehmen werden. Aufgrund der hohen Belastung der Akteure würden die Bayern ihren Neuzugang schon bei der Klub-WM einsetzen. Doch tut Hoffenheim den Münchener diese Gefallen?

++ Hoffenheim – BVB: DFB macht es offiziell! Entscheidung ist gefallen ++

Alles sieht danach aus. „Ich bin sehr optimistisch, bei der Klub-WM dabei zu sein. Ich hatte mit Andi Schicker ein gutes Gespräch in dieser Woche. Er sicherte mir zu, dass eine Lösung gefunden wird und mir keine Steine in den Weg gelegt werden. Wenn wir den Klassenerhalt erreicht haben, gebe ich im Sommer dort Gas“, so Bischof in der Halbzeit des Spiels Hoffenheim – Dortmund bei „Sky“.

TSG-Sportchef deutete vorzeitigen Bischof-Abgang an

Der Youngster fehlte gegen den BVB aufgrund einer Gelbsperre und musste sich die Partie seiner Teamkollegen gegen Schwarz-Gelb von außen aus ansehen. Ab Juni wird er dann wohl in Rot-Weiß auflaufen. Denn schon TSG-Sportchef Schicker selbst stellte alle Vorzeichen auf einen frühzeitigen Abschied des Youngsters.

Weitere News:

„Bayern München hat sich schon gemeldet. Wir werden Tom Bischof nicht groß was in den Weg legen. Dann kann er, wenn man eine gute Lösung findet, auch bei der Klub-WM dabei sein“, erklärte Schicker vor Kurzem. Man sei optimistisch, „dass es eine Lösung geben wird“. So kann der FCB wohl auch auf Bischof zurückgreifen, wenn es in den USA um den Titel in der Klub-Wm geht.