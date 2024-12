Schalke 04 ließ ihn im Sommer ziehen – war sein Wechsel ein Fehler?

Als der Wechsel von Keke Topp zu Werder Bremen verkündet wurde, brach für einige Schalke-Fans eine Welt zusammen. Sie hatten sich schon ausgemalt, dass das Sturm-Juwel den Klub zurück in die Bundesliga schießt. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Sechs Monate später weint Topp beim FC Schalke 04 kaum noch jemand eine Träne nach. Das liegt daran, dass man mit Moussa Sylla einen bärenstarken Ersatz gefunden hat. Aber wie verlief der Wechsel für das Sturm-Juwel?

FC Schalke 04: Topp-Wechsel – was ist draus geworden?

Er hätte über Jahre das Aushängeschild des FC Schalke 04 werden können, entschied sich aber schließlich für eine Rückkehr nach Bremen. Nach eigenen Angaben ging er, weil das Vertragsangebot der Schalker nicht angemessen war (hier mehr dazu!).

Schalke ließ ihn also nach Bremen ziehen und strich noch eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro ein. Als Ersatz holte Schalke den bis dato unbekannten Moussa Sylla aus der zweiten französischen Liga. Ein Transfer, der voll einschlagen sollte. In 16 Spielen erzielte Sylla bereits elf Tore, ist damit Schalkes erfolgreichster Torschütze. Der 25-Jährige ist seine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro definitiv wert.

Topps durchwachsenes erstes Halbjahr mit abruptem Ende

Für Topp hingegen läuft es seit seiner Rückkehr nach Bremen noch nicht ganz optimal. Der 20-Jähirge legte erst los wie die Feuerwehr, erzielte drei Tore in der 1. Pokal-Runde gegen Energie Cottbus. Im Anschluss sollte ihm aber nicht mehr viel gelingen. Einen einzigen Treffer erzielte er noch bei der 1:4-Niederlage gegen Mönchengladbach.

Ende November folgte dann die bittere Nachricht: Topp hat sich einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk zugezogen. Damit war das Jahr für ihn vorzeitig beendet. Der 20-Jährige wird nun darauf hoffen, dass er nach dem Jahreswechsel wieder eingreifen kann.