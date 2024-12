FC Schalke 04: Karaman-Wahnsinn! Bahnt sich beim S04-Kapitän eine spektakuläre Rückkehr an?

Er ist DIE Lebensversicherung des FC Schalke 04! Wie der Verein ohne Kapitän Kenan Karaman dastehen würde, will man sich gar nicht ausmalen. Profi-Fußball dürfte in diesem Fall künftig nicht mehr gespielt werden. Gut für alle Königsblauen, dass das aber nicht der Fall ist.

Stattdessen zeigte Karaman gerade zum Ende der Hinrunde Woche für Woche gute Leistungen. Seine legendäre Kabinen-Ansprache in Paderborn hat seine Beliebtheit nochmal auf ein neues Level gehoben (hier mehr dazu erfahren). Hält der Kapitän des FC Schalke 04 dieses Niveau, dürfte schon bald das Telefon klingeln.

FC Schalke 04: Karaman hofft auf Anruf

31 Länderspiele absolvierte Karaman bisher für die türkische Nationalmannschaft. Doch sein letzter Auftritt ist schon einige Jahre her. Am 16. November 2021 stand er in der WM-Qualifikation gegen Montenegro auf dem Platz. Seine letzte Nominierung erfolgte im Juni 2023. In der EM-Qualifikation kam er damals aber nicht zum Einsatz.

Seither wartet Karaman auf einen weiteren Anruf von Nationaltrainer Vincenzo Montella. Doch vielleicht ist es im neuen Jahr so weit. Sollte der Stürmer des FC Schalke 04 seine Torquote aufrechterhalten, führt an ihm kaum ein Weg vorbei.

Konkurrenz ausgestochen

Zehn Tore hat Karaman in 16 Zweitliga-Spielen erzielt, dazu kommen zwei weitere Vorlagen. Eine Quote, die von den aktuellen türkischen Nationalmannschafts-Stürmern niemand mitgehen kann.

Kerem Aktürkoglu steht bei sechs Liga-Treffern (Portugal), Betrug Yildirim bei einem (Spanien) und Enes Ünal bei zwei (England). Zwar spielt das Trio jeweils in der ersten Liga – doch Karaman sticht nicht nur durch Tore hervor.

Auch seine Führungsstärke und sein Auftreten auf und neben dem Platz sind für Schalke von enormer Wichtigkeit. Er befindet sich schlicht in einer Form, die der Nationaltrainer nicht ignorieren kann, sollte sie auch in der Rückrunde anhalten.

FC Schalke 04: Die nächste Chance

Die nächsten Spiele für die türkische Nationalmannschaft finden im März statt. In den Playoffs der Nations League geht es gegen Ungarn um den Aufstieg in die A-Liga. Ob Karaman dort unterstützen darf?