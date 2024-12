FC Schalke 04: Nachwuchschef spricht Tacheles – „Noch etwas durchwachsen“

Im Frühjahr sorgte der FC Schalke 04 für ein Beben. Zum Ende einer enttäuschenden Zweitliga-Saison zog man – mal wieder – die Reißleine. Um langfristig wieder Erfolg zu haben, installierte man Ben Manga als neuen starken Mann im Verein.

Dem Äquatorialguineer übertrug man wichtige Aufgaben wie die Kaderplanung bei den Profis oder die Direktion über die Knappenschmiede. Um seine Visionen beim FC Schalke 04 umsetzen zu können, brachte er gleich auch Vertraute mit in den Verein. Raffael Tonello ist einer dieser Vertrauten. Der Leiter der S04-Nachwuchsabteilung zieht jetzt ein Fazit.

FC Schalke 04: Tonello spricht Klartext

Bereits seit April hat Tonello seinen Posten als Sportlicher Leiter der Knappenschmiede und Top-Talente-Scout bereits inne. Damit ist er sogar schon länger im Dienst als Manga, der bekanntermaßen erst Mitte Mai offiziell seinen S04-Job aufnahm. Gemeinsam arbeiten sie nun daran, dass die Knappenschmiede wieder in altem Glanz erstrahlt.

+++ Auch spannend: Norbert Elgert warnt S04 – „Dann werden wir uns trennen“ +++

Im Kern kümmert sich Tonello um die Belange von U23, U19 und U17 und damit um die Spieler, die in absehbarer Zeit auch ein Thema bei den Profis werden könnten. Die drei Teams schlugen sich bisher ganz unterschiedlich. Während U17 und U19 des FC Schalke 04 in ihren Ligen jeweils auf Platz 2 stehen, ist die U23 in der Regionalliga als Vorletzter akut abstiegsgefährdet.

Auch deshalb sagt Tonello im Interview auf der Vereins-Website wohl „nur“: „Mein Fazit fällt zwar noch etwas durchwachsen aus, die Tendenz geht klar nach oben.“ Und so hebt er vor allem die positiven Dinge hervor, die immer besser werden.

Positive Beispiele aus dem Nachwuchs

„In puncto Durchlässigkeit sind wir im Soll“, sagt Tonello beispielsweise und meint damit, die Jugendspieler, die bei den Profis trainieren oder sogar spielen. So haben sich beispielsweise Taylan Bulut und Max Grüger mittlerweile im Kader von Kees van Wonderen etabliert.

Und apropos van Wonderen: Auch für den Niederländer findet der Nachwuchschef lobende Worte. Dieser pflege „eine sehr gute Kommunikation mit den Trainern des Übergangsbereichs der Knappenschmiede. Das macht Belastungssteuerung, Austausch und eine gewisse Planbarkeit besser umsetzbar.“

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Von dieser Präsenz des Profi-Cheftrainers würde der gesamte Nachwuchsbereich profitieren. „Das ist für uns als Knappenschmiede nicht nur der richtige Weg, sondern der einzige, mit dem wir nachhaltig die Verzahnung vorantreiben und zukünftigen Spielern die Tür in den Profifußball öffnen“, gibt Tonello die Marschrichtung für den FC Schalke 04 vor.