FC Schalke 04: DFB-Entscheidung gefallen – van Wonderen kommt ins Zittern

Einmal noch alles geben – am Freitagabend (20. Dezember) bestreitet der FC Schalke 04 das letzte Spiel des Jahres. Mit welcher Stimmung werden sich die Knappen in die Winterpause verabschieden? Zuletzt konnte man die Fans mit besseren Leistungen besänftigen.

Jetzt geht es – schon zum zweiten Mal in Folge – zum Tabellenführer der 2. Bundesliga. Hieß dieser vor zwei Wochen noch SC Paderborn, ist es jetzt der SV Elversberg. Kurz vor dem Spiel des FC Schalke 04 hat der DFB jetzt die Schiedsrichter-Besetzung bekannt gegeben.

FC Schalke 04: Junger Schiri pfeift

Beim für die Knappen psychologisch wichtigen Spiel vor der Winterpause werden neben den 22 Akteuren natürlich auch wieder drei Schiedsrichter mit auf dem Platz stehen. Am Donnerstag gab der DFB die genaue Ansetzung des Referee-Teams bekannt. S04 und Elversberg bekommen es mit Eric Weisbach an der Pfeife sowie Oliver Lossius und Tim Kohnert an der Seitenlinie zu tun.

Der 27-jährige Weisbach pfeift erst seit dieser Saison in Deutschlands zweithöchster Fußball-Spielklasse, bringt es seitdem immerhin schon auf sieben Einsätze. Auch der FC Schalke 04 machte mit ihm bereits Bekanntschaft. Kees van Wonderen dürfte sich nur ungern erinnern.

Niederlage zum Debüt

Zum ersten und bisher einzigen Mal pfiff Weisbach die Knappen am 9. Spieltag in Hannover. Es war die erste Partie für van Wonderen als Cheftrainer seines damals neuen Vereins. Das Debüt ging auch gleich mal in die Hose. Schalke verlor in Niedersachsen mit 0:1.

Weisbach leistete sich damals zwar keine groben Fehler, der „Kicker“ attestierte im Anschluss „nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen in der Zweikampfbewertung“. Jetzt darf er S04 also ein zweites Mal begleiten.

FC Schalke 04: Großer Sprung möglich?

Völlig unabhängig davon, wer die Partie leitet, will die Mannschaft ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen. Paderborn konnte man nach starker Leistung 4:2 besiegen, auch beim 1:1 gegen Düsseldorf zeigten Kenan Karaman und Co. eine ansprechende Leistung.

Mit einem Sieg könnte man die Tabellensituation deutlich entspannen. Für den FC Schalke 04 könnte es bis auf Platz 12 in der Tabelle gehen. Die Abstiegssorgen wären damit vorübergehend eingedämmt.