Schalke 04: Nächster Paukenschlag bei der Konkurrenz! Kann S04 daraus Kapital schlagen?

Schalke 04 kämpft derzeit mit seiner Zweitvertretung in der Regionalliga West um jeden Zähler. Die Mannschaft von Jakob Fimpel befindet sich in höchster Abstiegsnot, die Angst vor dem Gang in die Oberliga ist groß.

Doch nun könnte Königsblau unverhoffte Hilfe zur Seite kommen. Nach dem großen Chaos beim 1. FC Düren, der in den kommenden Wochen mithilfe von Influencern die Klasse halten will, folgt nun der nächste Paukenschlag. Hält sich die U23 von Schalke 04 so die Klasse?

Schalke o4: Punktabzug für Uerdingen

Mit Insolvenzverfahren kennt man sich beim KFC Uerdingen schon aus. Bereits im Frühjahr 2021 war der Klub, damals noch in Liga drei spielend, zahlungsunfähig und hoch verschuldet, rutschte am Ende bis in die Oberliga ab. Im vergangenen Sommer gelang der Aufstieg in die Regionalliga, die schlechten Zeiten schienen überwunden.

Doch nun erlebt der Krefelder Klub ein Deja-vu. Und nein, es war am Dienstag leider kein Aprilscherz für die Uerdinger Fans, als das nächste Insolvenzverfahren gegen den KFC eröffnet wurde. Die Gründe sind bekannt: „Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“, heißt es in der Insolvenzbekanntmachung des Amtsgerichts Krefeld. Auf sportlicher Ebene bedeutet das ein Neun-Punkte-Abzug für die Mannschaft von Ex-Schalker Rene Lewejohann.

Schalke profitiert

Besonders bitter für die Uerdinger: Durch das Insolvenzverfahren rutscht der KFC nun unter den Strich. Nachdem man zuvor mit 24 Punkten auf Tabellenplatz 13 rangierte, liegt der Klub nun auf dem letzten Tabellenplatz – mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer.

Und genau dorthin konnte sich nun die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 vorschieben. Sechs Spiele vor Saisonende kann sich Jakob Fimpel also vorerst in Sicherheit wägen. Doch der Klassenerhalt ist damit noch keineswegs in trockenen Tüchern. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt gerade mal einen Punkt.