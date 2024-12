FC Schalke 04: Norbert Elgert warnt S04 – „Dann werden wir uns trennen“

Gute Stimmung beim FC Schalke 04? Das hat es auf sportlicher Ebene zuletzt eher selten gegeben. Doch nach den starken Auftritten gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg mit sieben Punkten aus drei Spielen herrscht beim Revierklub wieder Grund zum Optimismus.

Ein Mann, der beim FC Schalke 04 schon häufiger solch euphorische Zeiten erlebt hat, ist Norbert Elgert. Der langjährige U19-Trainer ist aus der Knappenschmiede der Königsblauen kaum wegzudenken. Wird ein Abschied nun doch zum Thema? Der 67-Jährige spricht eine deutliche Warnung aus!

FC Schalke 04: Elgert-Aus beim S04 unter einer Bedingung

Unter Norbert Elgert sind auf Schalke schon viele Talente von Jugendspielern zu Profis gereift. Eigengewächse wie Leroy Sane, Manuel Neuer, Julian Draxler oder Joel Matip zog es später zu Weltklubs, wurden so zu absoluten Top-Spielern. Dass Elgert daran einen großen Anteil hat, ist beim Revierklub unbestritten. Deswegen hat das Wort des U19-Trainers im Jugendbereich auch einen hohen Stellenwert.

Auch interessant: Schalke 04 geht drastischen Schritt – Weg frei für Transfer-Offensive im Winter?

Sollte sich daran in Zukunft etwas ändern, könnte Elgert jedoch schnell über einen Abschied nachdenken, wie er auf dem YouTube-Kanal „Absolut Fußball“ zu Protokoll gab: „Wenn irgendwann mal jemand im Klub meint, das entscheidet jetzt der Cheftrainer oder jemand anderes, dann werden wir uns fair trennen“. Demnach habe Elgert immer noch den Anspruch, selbst zu entscheiden, wann ein Talent für den Sprung zu den Profis bereit sei.

Elgert stellt sich bei Amoussou-Tchibara noch quer

Dass sich die Schalker Chefetage immer noch nach Elgert richtet, wurde zuletzt in der Causa Zaid Amoussou-Tchibara deutlich. Demnach soll es vor allem der U19-Trainer gewesen sein, der dem Sprung von Top-Talent Zaid Amoussou-Tchibara zu den Profis einen Riegel vorgeschoben haben soll.

Auf Schalke scheint man also weiter auf das Wort von Norbert Elgert zu hören. Ändert sich daran auch in Zukunft nichts, dürfte ein Abgang der Trainerlegende in weite Ferne rücken.