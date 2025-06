FC Schalke 04: Dicke Cisse-Überraschung! Fans trauen ihren Augen kaum

Der FC Schalke 04 und Innenverteidiger Ibrahima Cisse – eine schwierige Beziehung. Viele königsblaue Fans hatten sich vom 24-Jährigen deutlich mehr erhofft. Doch seine Spielzeit und Leistungen sind vor allem eins: überschaubar.

Zuletzt stand Cisse am 1. September 2024 im Hinspiel gegen den 1. FC Köln (1:3) auf dem Platz stehen. Danach absolvierte der Innenverteidiger lediglich ein Spiel (5. Oktober 2024) für die zweite Schalker-Mannschaft in der Regionalliga. Logisch also, dass die folgende Neuigkeit bei den blauweißen Fans für große Verwunderung sorgt.

FC Schalke 04: Cisse für Nationalmannschaft nominiert

Denn heute teilte der Verein offiziell mit, dass Cisse für das kommende Länderspiel Malis nachnominiert wurde. Gegner am Donnerstag (5. Juni) wird die nationale Auswahl der Demokratischen Republik Kongo sein. Eine Nominierung, die so gar nicht Cisses Leistungen und Einsatzzeiten auf Schalke widerspiegelt.

Was sich Mali-Trainer Tom Saintfiet bei der Entscheidung gedacht hat und ob Cisse tatsächlich auch Spielzeit erhalten wird, muss sich noch zeigen. Für den 24-jährigen Innenverteidiger kommt die Länderspielreis in jedem Fall sehr gelegen. Nach der enttäuschenden Saison im Ruhrpott tut ein Tapetenwechsel sicher gut – obwohl bereits ein alter Bekannter auf Cisse wartet.

Cisse und Sylla kicken für Mali

Denn auch sein Schalker Teamkollege Moussa Sylla ist für die malische Nationalmannschaft nominiert. Hier dürften weniger Fragezeichen in den königsblauen Fan-Gesichtern auftauchen. Der Stürmer galt bei S04 als einer der ganz wenigen Lichtblicke in einer verkorksten Saison. Allerdings dürfte seine Zeit bei Königsblau wohl zeitnah ein verfrühtes Ende finden (mehr dazu hier).

Was Teamkollege Cisse angeht: Sein Vertag beim FC Schalke 04 läuft im Sommer 2026 aus. Ihn bereits in dieser Transferperiode zu verkaufen, dürfte aufgrund der fehlenden Einsatzzeiten keine leichte Aufgabe für Baumann und Ben Manga sein. Vielleicht hilft die unerwartete Zeit bei der Nationalmannschaft ja, um wieder in die Spur zu kommen.