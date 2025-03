Schalke-Fans drehen durch – Wahnsinn in Berlin hat seine Konsequenzen

Alle Jahre wieder reist der FC Schalke 04 mit einer riesigen Fan-Schar zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Und alle Jahre wieder erleben die königsblauen Anhänger das gleiche Theater.

Reibungslose Organisation war noch nie die große Stärke der deutschen Hauptstadt. Und so entsteht auch bei Heimspielen der Hertha regelmäßig heilloses Chaos – nämlich immer dann, wenn namhafte Vereine mit tausenden Gästefans anreisen. Dann gerät die Situation am Stadioneingang immer wieder außer Kontrolle. So geschehen auch bei den jüngsten Gastspielen des FC Schalke 04 bei Hertha BSC.

Schalke-Fans kommen nicht ins Olympiastadion

Schon im vergangenen Jahr hatten einige Schalker Gästefans die Anfangsphase im Berliner Olympiastadion verpasst, weil sie in langen Schlangen an der Einlasskontrolle standen (hier alle Einzelheiten des Chaos aus dem Vorjahr). Besonders bitter damals: In der Partie zwischen Hertha BSC und Schalke 04 hatten im März 2024 beide Teams losgelegt wie die Feuerwehr. Nach 25 Minuten hatte es bereits 2:2 gestanden.

Und auch an diesem Samstag (8. März) lief der Einlass der Gästefans alles andere als flüssig. Wenige Minuten vor Anpfiff standen noch viele S04-Anhänger vor dem Stadion und warteten darauf, dass sie endlich reingelassen werden.

So schrieb ein Schalke-Fan bei X: „Seit einer Stunde stehe ich mittlerweile hier draußen mit tausenden Schalkern. Ist das krank schlecht organisiert!“ Und ein anderer Schalke-Fan schrieb von ähnlichen Erfahrungen: „Wäre schön, wenn man ins Stadion kommen würde.“

Schalke-Invasion bei Hertha BSC

Dass es an diesem Samstag schon wieder zu einem solchen Chaos kommen könnte, hatte man schon befürchtet. Schließlich reiste Schalke 04 mit 25.000 Gästefans nach Berlin. Hertha BSC und die Polizei Berlin hatten die Gästefans daher vor der Partie darum gebeten, das Stadion bereits frühzeitig zu betreten.

Dieser Bitte leisteten offensichtlich nicht alle Fans Folge. Und so verpassten auch an diesem Samstag mal wieder einige Fans des FC Schalke 04 den Anpfiff der Partie im Auswärtsspiel bei Hertha BSC.