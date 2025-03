Schalke-Legende Asamoah teilt gegen BVB aus – „Wer sind die Typen?“

Gerald Asamoah hat aktuell zwar keinen Posten mehr beim FC Schalke 04 inne. Doch das Geschehen in der 1. und 2. Bundesliga verfolgt die S04-Legende selbstverständlich immer noch genau.

Und wer Gerald Asamoah kennt, der weiß, dass der frühere Stürmer des FC Schalke 04 sich zu jenem Geschehen gerne äußert und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Dies macht er aktuell auf regelmäßiger Basis in der Sendung „At Broski“. Dort geht es nicht nur um die Königsblauen, sondern auch um andere Themen, die den Fußballfan aktuell bewegen.

Und so sprachen die Gäste der Talkshow zuletzt auch ausgiebig über die Krise bei Schalkes großem Revier-Rivalen. Borussia Dortmund läuft seinen Zielen – zumindest im nationalen Geschäft – in dieser Saison meilenweit hinterher. Für Asamoah ist klar, was eines der großen Probleme beim BVB ist: Im Dortmunder Team fehlen die Führungsfiguren.

„Man kann über Mats und über Marco reden“, sagte Asamoah über die beiden früheren Ex-BVB-Stars Mats Hummels und Marco Reus, die Borussia Dortmund im vergangenen Sommer verlassen hatten: „Das waren Typen. Und jetzt fragst du dich: Wer sind die Typen? Wer sind die Typen in dieser Mannschaft, die diese Mannschaft anführen können?“

„Wer ist der richtige Kapitän für diese Mannschaft?“

Asamoah bezweifelt, dass Emre Can der richtige Kapitän für diese Dortmunder Mannschaft ist. Die Schalke-Legende findet, Can sei zwar eigentlich ein guter Spieler. Doch er werde in manchen Spielen förmlich „überrannt“. Daher stellt sich für Asamoah die Frage: „Ist er der richtige Kapitän für diese Mannschaft?“

Asamoah weiter: „Wer ist der richtige Kapitän für diese Mannschaft? Vielleicht würde ich mal dem Torwart die Binde geben. Sonst habe ich keinen, von dem ich sagen würde, das ist der Führungsspieler, der die Mannschaft anführen kann.“