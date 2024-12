Schalke – Düsseldorf: Nach Karaman-Knall! Thioune will Paderborn-Fehler vermeiden

Gelingt dem FC Schalke 04 die nächste Überraschung in der 2. Bundesliga? Nach dem 4:2-Hammer gegen den SC Paderborn bekommen es die Königsblauen mit dem nächsten Team aus der oberen Tabellenhälfte zu tun: Fortuna Düsseldorf ist am Samstag (14. Dezember, 13 Uhr) in Gelsenkirchen zu Gast.

Für besonders viel Motivation sorgten beim FC Schalke 04 vor der Paderborn-Partie die Aussagen von Trainer Lukas Kwasniok, der die S04-Stars so provozierte. Das will Düsseldorf-Coach Thioune allerdings verhindern und hat nur positive Worte für Kenan Karaman und Co. übrig.

Schalke – Düsseldorf: Karaman-Video geht viral

Das Video von Kenan Karaman geht aktuell viral und ist auch bei Fortuna Düsseldorf ein Thema. Der Schalke-Kapitän hielt vor dem Paderborn-Spiel eine wütende Rede vor seinen Teamkollegen. Der Grund: die Pressekonferenz von Paderborn-Coach Lukas Kwasniok. „Ich habe mir die PK angehört von dem Trainer“, beginnt der S04-Kapitän zunächst ganz ruhig. „Und er sagt, wir als Mannschaft würden nicht alles auf dem Platz füreinander geben.“

Dann rastet er vor laufender Kamera komplett aus. Er schlägt mit voller Wucht auf einen Tisch, brüllt: „Da kocht’s in mir! Das ist eine Beleidigung für uns! Das nehme ich persönlich!“ Karaman hat das anscheinend so persönlich genommen, dass er den Paderbornern gleich zwei Tore einschenkte. Am Ende reichte es zu einem starken 4:2-Auswärtssieg.

Im Nachgang erklärte der S04-Star, dass die Worte von Kwasniok die Mannschaft motiviert hätten. Der Paderborn-Coach selbst betonte, dass es überhaupt nicht provozierend gemeint war. Daniel Thioune ist dennoch vorsichtig, als er vor dem Spiel auf Schalke auf Kenan Karaman angesprochen wird.

„Ich passe auf, was ich jetzt sage“

„Erstmal passe ich jetzt auf, was ich hier sage“, sagt der Düsseldorf-Coach schmunzelnd. „Ich habe das Video natürlich auch gesehen. Kenan habe ich sehr emotional gesehen. Er ist in der besten Verfassung, in der er je war. Ich glaube, dieses Kapitäns-Amt tut ihm sehr gut und das zeigt natürlich auch, dass er Verantwortung übernimmt. Das hat er auch in der Kabine letzte Woche gezeigt. Ich finde es ganz cool, dass Mannschafts-Kapitäne die Mannschaft daran erinnert, dass sie eine Mannschaft ist“, so Thioune über den Schalke-Star.

Der Fortuna-Trainer will daher besonders respektvoll und vorsichtig über S04 sprechen: „Was ich aber auch grundsätzlich auch über jeden Gegner mache“, erklärt Thioune. Seine Mannschaft weiß um die Stärken der Schalker und vor allem um die von Karaman.

Ähnliche Worte kommen von seinem Kapitän Andre Hoffmann, der vor Schalke warnt. „Auf Schalke ist es nie einfach. Wir freuen uns drauf. Schalke ist eine absolute Wundertüte. Sie haben in Hamburg gepunktet, verlieren dann zu Hause klar. Und haben jetzt gerade einen völlig verdienten Sieg bei Tabellenführer Paderborn eingefahren. So richtig weiß man nicht, was da auf einen zukommt“, sagt Hoffmann in einer Medienrunde.