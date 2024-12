FC Schalke 04: Mega-Chance! Schnappt S04 bei ablösefreiem Star zu?

Nicht nur Weihnachten rückt immer näher, auch der Winter-Transfermarkt öffnet bald! Dann hat der FC Schalke 04 die Möglichkeit, sich für die Rückrunde der aktuell eher enttäuschenden Saison zu verstärken.

Viel Geld wird der FC Schalke 04 vermutlich nicht ausgeben, dafür bietet sich ab dem 1. Januar 2025 dann eine große Gelegenheit. Ein deutscher Spieler aus der amerikanischen MLS ist dann ablösefrei zu haben. Sein Vertrag läuft nämlich zum Ende des Jahres aus, und er selbst will nach Deutschland zurück.

FC Schalke 04: Verträge in der MLS laufen aus

So groß wie die Hoffnung auf eine endlich stabile Saison war, so groß ist jetzt auch die Enttäuschung beim FC Schalke 04. Die Mannschaft konnte in der Hinrunde kaum überzeugen, steht wieder einmal in der unteren Tabellenhälfte. Statt oben mitzuspielen, steht Abstiegskampf an. Damit das vermieden werden kann, soll im Winter definitiv Verstärkung her.

Dass der klamme Revierklub keine hohen Ablösen zahlen wird, ist klar. Umso erfreulicher ist wohl der Blick in die USA. Die Verträge in der Major League Soccer (MLS) sind aufgrund des unterschiedlichen Liga- und Playoff-Systems bis Ende des Kalenderjahres datiert. Das bietet dem S04 eine große Möglichkeit. Denn die Spieler sind ab dem 1. Januar 2025 ablösefrei zu haben.

Seit Jahren sind viele deutsche Spieler in der MLS unterwegs. So auch Leon Flach, der aus der Jugend des FC St. Pauli stammt und 2021 zu Philadelphia Union wechselte. Nun will er nach Deutschland zurück und ist ab dem Ende des Jahres vereinslos.

Schnappt S04 bei Flach zu?

Da wird dann auch der FC Schalke 04 ganz sicher genau hinschauen. Für die Knappen wäre der 23-Jährige definitiv eine Verstärkung. In Philadelphia konnte der laufstarke Mittelfeldspieler sich weiterentwickeln und war aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Statt in der MLS zu bleiben, visiert er jetzt einen Wechsel nach Europa an.

Was stellt sich Flach vor? Er will bei einem Top-Klub einer der kleinen europäischen Ligen oder bei einem ambitionierten Zweitligisten in Deutschland spielen. Da wird auch sicher S04 zu den Interessenten gehören. Ob Kaderplaner Ben Manga schon erste Gespräche mit ihm geführt hat? Die Königsblauen sollten dann aber schnell sein. Flach wird sicherlich von vielen verschiedenen Mannschaften umworben werden.