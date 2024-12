FC Schalke 04: Irre Wende? Plötzlich zittern den Gegnern die Knie

Was so ein Spiel plötzlich alles verändern kann: Vor einigen Wochen war der FC Schalke 04 noch gefühlt ein Aufbaugegner für Mannschaften in der 2. Bundesliga, die in einer Krise stecken oder einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis brauchen. Nach dem 4:2-Hammer beim SC Paderborn sieht das ganz anders aus.

Denn auf einmal fürchten sich die Gegner wieder vor dem FC Schalke 04. Der wichtige Erfolg gegen Paderborn könnte den Revierklub beflügeln. Das weiß man auch bei den Düsseldorfern, die am Samstag (14. Dezember, 13 Uhr) zu Gast in Gelsenkirchen sind.

FC Schalke 04: Düsseldorf-Kapitän warnt vor S04

Da staunte die gesamte 2. Bundesliga: Ausgerechnet der FC Schalke 04 ärgerte Tabellenführer Paderborn – und wie! Trotz zwischenzeitlichem 1:0-Rückstand siegten die Königsblauen mit 4:2 und schnappten sich damit einen enorm wichtigen Auswärtssieg. Seitdem ist es DAS Gesprächsthema in der zweiten Liga. Kann S04 jetzt auch gegen Fortuna Düsseldorf überraschen?

Der kommende Gegner der Knappen siegte am vergangenen Spieltag deutlich mit 5:0 gegen Eintracht Braunschweig. Es war der erste Erfolg nach fünf sieglosen Partien für die Fortuna. Kapitän Andre Hoffmann warnt jetzt vor den Schalkern.

„Auf Schalke ist es nie einfach. Wir freuen uns drauf. Schalke ist eine absolute Wundertüte. Sie haben in Hamburg gepunktet, verlieren dann zu Hause klar. Und haben jetzt gerade einen völlig verdienten Sieg bei Tabellenführer Paderborn eingefahren. So richtig weiß man nicht, was da auf einen zukommt“, sagt Hoffmann in einer Medienrunde.

„Wir werden gewarnt sein“

Und Hoffmann hat vor dem Duell gegen den FC Schalke 04 auch eine große Befürchtung: „Ich habe das Gefühl, dass bei Schalke was passiert ist, wenn man sich den Sieg in Paderborn anschaut. Ich bewertete die nicht am Tabellenplatz, sondern daran, was dieser Verein für eine Wucht entfachen kann. Vor allem im eignen Stadion. Wir werden gewarnt sein.“

Eins haben die Düsseldorfer auf jeden Fall schon mal gelernt: Schalke vor dem Spiel bloß nicht provozieren. Bei den Paderbornern war das nämlich der Fall, weshalb S04-Kapitän Kenan Karaman in der Kabine vor dem Anstoß richtig eskaliert ist. Das zeigten jetzt Aufnahmen des Vereins.