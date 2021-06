Schalke 04: Problemprofi Bentaleb mit S04-Abrechnung – „Die Hölle“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Nabil Bentaleb genoss bei Schalke 04 den Ruf des Problemprofis.

Fünfmal wurde der Algerier in seinen fünf Jahren bei Schalke 04 suspendiert.

Schalke 04: Bentaleb rechnet mit S04 ab

Nun spricht Bentaleb im Sport1-Interview Klartext. „Die letzten zwei Jahre waren die Hölle. Ich war mental an einem schlechten Ort. Leider konnte ich den Fans nie so richtig zeigen, was wirklich in mir steckt“, so Bentaleb.

Seinen Wechsel nach Schalke habe er dennoch nicht bereut. Die Jahre seien „trotzdem sehr lehrreich“ gewesen. Nach dem Abgang von Christian Heidel sei es bei S04 bergab gegangen, so der 26 Jahre alte Algerier.

„Es kamen neue Leute, die zu viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Wir als Spieler haben aber natürlich auch einen Anteil am Misserfolg. Wir müssen jeden Morgen in den Spiegel schauen und uns hinterfragen: 'Was haben wir falsch gemacht?'“

Der Abstieg sei brutal bitter, gibt Bentaleb zu Bedenken. „Ein so großer Klub wie Schalke gehört einfach nicht in die 2. Liga. Es ist eine Schande, was auf Schalke passiert ist“, so Bentaleb. Die beste Zeit habe er unter David Wagner gehabt, erzählt er.

Diese Spieler verlassen Schalke:

Weston McKennie

Jonas Carls

Nabil Bentaleb

Bastian Oczipka

Benjamin Stambouli

Steven Skrzybski

Allesandro Schöpf

Shkodran Mustafi

William

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Kilian Ludewig

Nach seiner letzten Suspendierung im vergangenen November setzten sich Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar für eine Begnadigung ein. „Dafür bin ich den Jungs auf ewig dankbar. Es ist nicht schön, wenn man zu unrecht suspendiert wird. Es fühlt sich an, als würde man bestohlen. Bestohlen in seiner wertvollen Zeit als Profi-Fußballer.“

Wie es bei Bentaleb, der sich aktuell in Lille bei einem Konditionstrainer fit hält, weitergeht, ist noch unklar. „Es gibt ein paar Anfragen von Vereinen“, sagt Bentaleb gegenüber „Sport1“. „Ich schließe nichts aus. An sich würde ich aber sehr gerne weiterhin in Europa spielen. Ich möchte den Leuten in Europa zeigen, was ich draufhabe.“ (ms)