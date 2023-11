FC Schalke 04: Kindergarten-Kind (5) wegen S04-Trikot attackiert – „Schalker müssen verprügelt werden“

Rivalitäten machen Fußball noch spannender – doch immer wieder sorgen sie auch für Gewaltausbrüche. Offenbar sogar bei den Kleinsten. Ein Vater berichtet gegenüber DER WESTEN, dass sein fünfjähriger Sohn im Kindergarten verhauen wurde, nur weil er ein Trikot des FC Schalke 04 trug.

„Schalker müssen verprügelt werden“, habe sich der gleichaltrige Schläger rechtfertigt. Vater und Sohn sind geschockt – auch von der Reaktion des Bochumer Kindergartens.

FC Schalke 04: Kleiner Fan im Kindergarten verhauen

Finn ist fünf Jahre alt und kommt aus Bochum. Er ist Fan vom VfL Bochum und dem FC Schalke 04. Und gerne zieht er für den Kindergarten sogar beide Trikots gleichzeitig an.Dass ihm das einmal zum Verhängnis werden sollte – daran haben weder er noch sein Vater einen Gedanken verschwendet.

Doch was Finn seinem Papa am 9. November erzählte, lässt uns ratlos zurück. Auf dem Heimweg berichtete er, von einem anderen Kita-Kind an die Wand geschubst, geschlagen und getreten worden zu sein. Warum? Der Junge habe nur gesagt: „Bei Schalkern muss man das so machen. Schalker müssen verprügelt werden.“

„Bei Schalkern muss man das so machen“

Vater Oliver reagierte fassungslos. „Ich war geschockt. So eine Aussage von einem Fünfjährigen. Wo soll das enden?“, fragt er sich im Gespräch mit DER WESTEN. „Wenn schon kleinen Kindern so etwas beigebracht wird, ist das sehr bedenklich.“ Ebenfalls bedenklich: Die Erzieherin der Bochumer Kita, die Finn über den Vorfall sofort informiert hatte, wollte am Folgetag von nichts gewusst haben. „Damit stellt sie meinen Sohn auch noch als Lügner hin“, sagt er.

Auf Nachfrage sei ihm schließlich auch noch erklärt worden, dass der Kindergarten ein offenes Konzept verfolge und man in solchen Situationen nicht eingreifen würde. „Das finde ich völlig falsch“, stellt Oliver klar.

Verständlich, dass der Vorfall auch an seinem Sohn nicht spurlos vorbeiging. „Abends reflektieren wir immer gemeinsam den Tag. Da fragte er mich: Papa, soll ich das Trikot lieber nicht mehr anziehen, wenn mir dann so was passiert?“ Ein Stich ins Herz für den Vater, der selbst Fan des FC Schalke 04 ist.

Er blieb hartnäckig, sprach auch die Leitung des Kindergartens auf den Vorfall an. Die berichtete, dass die Mutter des Schlägers bereits erst mit der Erzieherin, dann mit ihrem Sohn darüber gesprochen habe. „Der Anruf, der mir für ein Gespräch über die Geschehnisse versprochen wurde, kam nie. Ich finde das alles sehr widersprüchlich und bin froh, wenn unser Sohn aus dem Kindergarten raus ist und zur Schule geht.“